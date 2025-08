BEA Chieri: i ranking federali Fip premiano di nuovo il progetto Leopardi

La Federazione Italiana Pallacanestro, nei giorni scorsi, ha diffuso i ranking giovanili regionali. Si tratta delle graduatorie delle società, sulla base delle quali viene stabilito chi può partecipare di diritto ai campionati di livello nazionale (campionati di Eccellenza) e ai massimi campionati giovanili regionali (campionati Gold) per le categorie Under 15, Under 17 e Under 19.

Ancora una volta, BEA Chieri incassa grandissime soddisfazioni. È una delle poche società in Piemonte e nel Nord Ovest d’Italia, unica nel Chierese, ad aver ottenuto l’accesso diretto ai campionati nazionali di Under 15 Eccellenza e Under 17 Eccellenza. Inoltre, la società prenderà parte anche al campionato Under 19 Gold, dove è campionessa regionale incarica, e Under 17 Gold.

Commenta Nicolò Allisiardi, Coordinatore Tecnico del Settore Giovanile BEA Chieri: «I ranking pubblicati nei giorni scorsi dalla Federazione premiano il lavoro svolto in questi anni. Siamo orgogliosi di poter rappresentare il nostro territorio ai massimi livelli nazionali, con i nostri ragazzi. I campionati di Eccellenza, come anche quello Under 19 Gold, saranno più di tutti gli altri di altissimo livello. Vogliamo ben figurare, continuando ad alzare l’asticella come cerchiamo di fare ogni stagione. Siamo contenti di poter offrire ai ragazzi che scelgono il nostro progetto occasioni di questo livello, accanto ai campionati regionali e di ente promozionale ai quali parteciperemo per dare davvero a tutti la possibilità di giocare a pallacanestro».