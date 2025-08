Reale Mutua Fenera Chieri ’76: aggiornamento sulle condizioni di Alice Degradi

L’atleta Alice Degradi, in seguito alla lesione riportata domenica scorsa nella finale della VNL, è stata sottoposta questo pomeriggio a intervento artroscopico di meniscectomia selettiva al ginocchio sinistro, eseguita dal dott. Saccia alla presenza del medico sociale.

Alice inizierà fin da subito il percorso riabilitativo al Medical Lab per riportarla in campo in sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Tutte le news di Piemonte News