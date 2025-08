Mondiali di Twirling: la prima giornata è dedicata alle Majorettes

Hanno preso il via alla Inalpi Arena di Torino i Campionati Mondiali di Twirling, Majorette e la Nation Cup. Colori e musiche in un Palazzo ormai abituato ad ospitare i grandi eventi. Quello in corso, che durerà fino al 10 agosto e vedrà gareggiare oltre 2400 atleti in rappresentanza di 22 Nazioni, appartiene di diritto alla categoria: «L’evento è partito – ha detto con soddisfazione il direttore di gara e responsabile tecnico della Nazionale azzurra, Sabrina Prade – e tutto sta funzionando come da previsioni. Giorno dopo giorno la manifestazione entrerà sempre più nel vivo per arrivare alle giornate clou dell’8-9-10 agosto. Già in questa prima uscita si sono assegnate delle medaglie e non sono mancate le emozioni. Come da previsioni le nazioni dell’Est e gli Stati Uniti sono stati in prima linea nelle gare d’esordio e hanno colorato i podi». Presente alla Inalpi Arena anche il pubblico, in parte composto da addetti ai lavori, in parte alla ricerca della scoperta dei segreti delle diverse specialità.