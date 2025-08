Pallapugno: la situazione aggiornata sui campionati senior e giovanili 

SERIE A BANCA D'ALBA

Undicesima e ultima giornata di ritorno

Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Speb 9-4

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Alta Langa 9-4

Araldica Castagnole Lanze-Pieve di Teco 9-4

Roero Isolamenti Canalese-Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio 9-4

Marchisio Nocciole Cortemilia-Terre del Barolo Albese 9-6

Imperiese-Nibo Galvanotecnica Monticellese 9-3

Classifica: Marchisio Nocciole Cortemilia 21; Terre del Barolo Albese 18; Alta Langa 17; Acqua San Bernardo Subalcuneo e Imperiese 13; Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 12; Roero Isolamenti Canalese e Nibo Galvanotecnica Monticellese 9; Araldica Castagnole Lanze 8; Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio 6; Pieve di Teco e Speb 3.

Acqua San Bernardo Subalcuneo quarta e Imperiese quinta per differenza giochi negli scontri diretti

Roero Isolamenti Canalese settima e Nibo Galvanotecnica Monticellese ottava per scontri diretti

Pieve di Teco undicesima e Speb dodicesima per scontri diretti