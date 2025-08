Asti Padel Teams: dodicesima giornata di Campionato CSI 2025

Sono stati però il Bronze ed il Silver ad inaugurare questa nuova fase: martedì 29 luglio, sul campo 2 dell’Asti Padel, 100k ha fatto messo a segno i suoi primi 3 punti nel triangolare “basso” ai danni di Benfatto Smash Team che ha tenuto botta solamente nel primo set (6-4/6-0/6-0), mentre nel campo 3 Addominal regola Treni Golf Asti Padel passando però da un combattutissimo primo set vinto al tie-break e mano a mano vincendo sempre più agilmente (7-6/6-3/6-1). Vittoria a tavolino per I Puntazos su Arena Padel Team che all’ultimo momento ha dovuto rinunciare alla gara per mancaza di giocatori.

Mercoledì 30 luglio il Gold ha regalato fortissime emozioni: sul campo 4 Those Six “passeggia” su Costa Barber Shop 1973 nel primo set vincendo 6-2, salvo poi dover faticare nel secondo e portandosi sul 2-0 solo tramite un intenso tie-break. Costa si porta poi a casa un preziosissimo punto in classifica vincendo l’ultima frazione 6-2 per il terzo posto provvisorio in classifica.

Sul campo 3 impresa di F.T.P. Soc. Coop., squadra qualificatasi come quarta che nel confronto con la prima classificata A-Team non si fa cogliere da soggezione e risponde colpo su colpo già nel primo set con la coppia rodata Liuni-Montalbano che ottiene il primo break sul 3-2; Emiliano Busato-Draetta però recuperano sul 4-4 ma subiscono un nuovo break sul 6-5 ed F.T.P. si ritrova sul 40-15 con ben 2 set point persi, perdendo anche il killer point finale. Al tie-break chiude 7-5 Liuni con una palla centrale che va a morire a fondo campo e Busato perde così il suo primo set dopo un anno e mezzo di gioco in 3 campionati consecutivi.

Nel secondo set Varaldi dà il cambio ad uno strepitoso Montalbano mentre Domingorena subentra per Draetta proponendo così per A-Team la “pareja de oro” tutta argentina composta dai due migliori giocatori del Ranking APT (2024 Domingorena e 2025 Busato) alla quale però i ragazzi di F.T.P. rifilano un perentorio quanto inaspettato 6-1.

Nel terzo set le due squadre mischiano ancora le carte e la coppia Montalbano-Varaldi ha la meglio per 6-4 su Domingorena-Draetta per il definitivo 3-0.

Con questa vittoria F.T.P. si porta al primo posto nel Gold a punteggio pieno, seguita da Those Six a 2 e Costa Barber Shop a 1, con A-Team che dovrà rifarsi nei prossimi due incontri se vorrà riprendere la testa.

Nel Silver al comando troviamo Addominal e I Puntazos appaiati a 3 punti coi primi che precedono per effetto dello scontro diretto della prima fase, vinto 2-1 da Addominal, stesso motivo per il quale Treni Golf precede Arena pur avendo entrambe zero punti.

Nel Bronze 100k si porta provvisoriamente in testa e che si giocherà subito la qualificazione allo spareggio con Net King Padel nella prossima giornata, mentre i casalesi di Benfatto, attualmente terzi, dovranno scontare il turno di riposo.

Per tutto il mese di agosto il campionato di padel affronterà la pausa estiva, si riprenderà martedì 2 settembre con l’incontro del Bronze già citato e con le due gare del Silver, ovvero Arena vs. Addominal e Treni vs. Puntazos. Mercoledì 3 settembre toccherà al Gold con A-Team vs Costa ed F.T.P. vs. Those Six, cinque match importantissimi che potranno già dire molto in ottica qualificazione.

Risultati e classifiche su https://www.csiasti.it/attivita-adulti/padel/campionato-estivo/seconda-fase-maschile-2025/