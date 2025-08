Fitarco Piemonte: Coppa Europea Giovanile, Corgiat Loia e Aloisi di bronzo

Assieme al compagno di squadra Gubbini, il trio azzurro chiude in prima posizione la qualifica, con 2.101 punti, siglando il nuovo record italiano (migliorato di due lunghezze) e presentandosi direttamente in semifinale contro la squadra AIN (Atleti Individuali Neutrali) che si impone 235-232.

Il riscatto arriva però nella finale per il bronzo, vinta 233-226 sulla Spagna.

A livello individuale, Corgiat Loia chiude in quinta posizione, mentre Aloisi in settima; mentre nella classifica finale di Circuito, Corgiat Loia è undicesimo (non avendo partecipato alla prima tappa), mentre Aloisi è quarto, contribuendo alla vittoria finale dell’Italia come miglior nazione europea 2025.

Risultati completi