Mondiali di Twirling: argento azzurro con lo Junior Team Italia nel Parade Corps delle Majorettes

«Una medaglia a sorpresa – dice la responsabile tecnica della Nazionale azzurra Sabrina Prade – e figlia della grande capacità delle ragazze che compongono la formazione di far squadra e superare anche le difficoltà degli allenamenti. In parte infatti sono della società “Genesis” di Siena, in parte della “Sailors” di Scafati, comune in provincia di Salerno. Come tecnico le seguo anche io perché fanno anche twirling e ciò rientra nella promozione della disciplina principale alla quale sono state annesse le majorettes dallo scorso dicembre per quanto concerne la nostra Federazione. L’argento è anche figlio della musica e della coreografia, curata dal tecnico della FITW Pieter Hazeu. Entrambi gli aspetti hanno colpito la giuria e determinato il grande risultato».

Nella categoria Youth della stessa specialità il titolo mondiale è andato al Twirling Sisters (Usa) davanti alla formazione croata denominata Kastela e a quella ceca individuata come Infinity Kromeriz Parade Youth.

La Croazia si è presa la rivincita a livello Senior, sempre nella specialità Parade Corps, con il gruppo SINJ. Argento alla Repubblica Ceca (Infinity Kromeriz Parade Senior) e bronzo per gli USA (All Stars).

La specialità Flag Baton Team ha visto salire sul primo gradino del podio la formazione di atleti neutrali denominata Wakanda. Secondo posto per la Croazia (Cakovec) e terzo per l’Inghilterra (Mandriana). Nella categoria Junior la vittoria e dunque la medaglia d’oro è andata al collo delle atlete olandesi (Inspiration). Argento alla Croazia (Cakovec) e bronzo alla Norvegia (Team Sokndal). Le norvegesi dei Team Vivaldi sono state invece le migliori nella categoria Senior, davanti alla Croazia (Cakovec) e alla Francia (Team Jackson). Quinta piazza finale per le azzurre.

Nella specialità Parade Accessories Corps si sono assegnate le medaglie della categoria Junior e Senior. Nella prima vittoria per le americane del Razzle Dazzles, davanti alle connazionali del Twirl Florida, con le croate del Cakovec al terzo posto. Nella seconda, oro per le americane della Saint Louis Performance Academy – Be Afraid, davanti alle croate (Krapina).

Facciamo un rapido passo indietro per ricordare gli ultimi ori della giornata inaugurale dei Mondiali Majorettes nella specialità Showtwirl Accessories Corps. Nella categoria Jouth oro alle americane della formazione Stepperettes, davanti alle francesi e alle croate. Nella categoria Junior primo e secondo posto per le rappresentanti americane (Razzle Dazzles e Saint Louis Performance Academy-Stomp). Nella categoria Senior ancora gli USA a occupare i primi due gradini del podio con la squadra Jazz Dolls davanti a quella denominata Twirl Florida. Terzo posto per le croate della Ludbreg. Sesta piazza per l’Italia. In tutte le gare in primo piano le note dominanti delle gare di Majorettes, ovvero l’intrattenimento e lo show.

Al termine delle gare spazio ai preparativi per la cerimonia inaugurale, scattata alle 18 con la sfilata delle Nazioni presenti al Mondiale, ben 22. Poi i discorsi delle autorità presenti e il party degli atleti, per una festa sempre più globale.

Domani parte il ricco programma della Nations Cup di Twirling, riservata ai Club. Prima il livello B, poi il livello A.