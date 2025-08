Tamburello a Muro: domenica la finalissima

Lo sferisterio di Montemagno Monferrato (Asti) ospiterà domenica prossima 10 agosto la finalissima della Serie A di Tamburello a Muro , valida per l’assegnazione dello Scudetto 2025, a seguito dell’emozionante stagione che ha animato i borghi del Monferrato nei weekend fra marzo e agosto. Domenica scorsa sono terminate le semifinali consegnando il biglietto per le finali al Grazzano Badoglio (vittoriosa sul Rilate sia fra le mura casalinghe sia a Montechiaro d’Asti) e al Portacomaro : quest’ultima, dopo il successo in casa e la sconfitta in trasferta, è prevalsa sul Rocca d’Arazzo nello spareggio di domenica in campo neutro a Montechiaro d’Asti in un match terminato solo dopo tre ore e mezze di gioco e dinanzi un folto numero di spettatori. Si ripropone dunque la sfida che già aveva contrassegnato al finale 2024 con i grazzanesi che, in qualità di campioni uscenti, intendono confermare il titolo e i portacomaresi volenterosi di capovolgere l’esito dello scorso anno.

Il fischio d’inizio è previsto alle ore 16 (ingresso: € 10) e, come sempre, è atteso il pubblico delle grandi occasioni con le due tifoserie in testa. Si procederà a oltranza fino ai 16 giochi che decreteranno il nome della società vincitrice lasciando così spazio alle premiazioni ufficiali sul campo.