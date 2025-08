Autosped BCC Derthona: conferme e volti nuovi nello staff

Autosped BCC Derthona comunica di avere definito lo staff tecnico, fisico e medico, della Serie A1 2025/26. Le conferme rispetto all’annata appena conclusa sono il capo allenatore Orazio Cutugno , l’assistente allenatore Daniele Altin e la fisioterapista Ileana Recchia . Per Cutugno e Recchia comincia la terza stagione consecutiva con il BCC, mentre Altin è al secondo anno nel Club.

Il nuovo vice allenatore dell’Autosped è Enrico Rocco, dal 2022 a Tortona: con il settore giovanile ha centrato la Finale Nazionale Under 17 nel 2024, mentre nel 2024/25 ha fatto anche parte dello staff tecnico della Serie A maschile. Nato il 4 febbraio 1971, Rocco vanta una carriera di oltre trent’anni tra prime squadre e settori giovanili, ha lavorato – tra gli altri – con Fabrizio Frates, Carlo Recalcati e Marco Crespi nel corso delle sue esperienze professionali. La sua specializzazione nell’elaborazione dei dati e alle applicazioni informatiche nel mondo dello sport lo hanno portato a fare parte dello staff della Nazionale A dal 2007 al 2009, con Carlo Recalcati come head coach. Da allenatore di settore giovanile centra numerose Finali Nazionali (con Desio, Accademia Basket Altomilanese, Varese Academy-Pallacanestro Varese, Derthona Basket). Ora inizia un nuovo capitolo della propria carriera, al BCC Derthona.

Andrea Filippi sarà il nuovo preparatore fisico del Club. Nato il 25 settembre 1993, dopo la Laurea Filippi ha iniziato a lavorare nel mondo dello sport. Ha lavorato nel settore giovanile del Tam Tam Torino dal 2021 al 2024, e in quello di Basket Torino dal 2022 al 2025. Nelle ultime due annate è stato anche assistente preparatore fisico della prima squadra militante in Serie A2. Dal 2022 al 2024 è stato Tutor del corso ‘Teoria, tecnica e didattica degli sport di squadra: pallacanestro’ presso la facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Torino. Ora arriva al BCC Derthona per una nuova pagina della propria carriera.