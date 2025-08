Prosegue il programma della Nations Cup, manifestazione inserita all’interno del ricco palinsesto dei Campionati Mondiali di Twirling e Majorettes, in corso di svolgimento all'Inalpi Arena di Torino. La città si è vestita dei colori e delle emozioni di questa disciplina, non solo al Palazzo.

Non è inconsueto vedere le campionesse muoversi nelle vie, non solo adiacenti l’impianto, con il borsone da gara e il classico bastone che fa capolino. Il vero simbolo di questo sport, paragonabile alla racchetta del tennista, tanto per rimanere in tema “Inalpi Arena” che a novembre ospiterà nuovamente le Finals, che ha saputo ammaliare molte delle campionesse e dei campioni che competono per i nobili titoli in questi giorni (il clou andrà in scena dall’8 al 10 agosto). Domani si assegneranno nel tardo pomeriggio i primi titoli nella Nations Cup che precederanno quelli del 7 agosto, giorno delle premiazioni per tutti i migliori.