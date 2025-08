Bertram Derthona Basket: le parole del presidente Picchi sulla LBATV

Le dichiarazioni del presidente del Derthona Basket, Marco Picchi, sulla decisione di ieri dell’Assemblea di Lega Basket di creare la piattaforma OTT a pagamento LBATV per la trasmissione di tutte le gare della Serie A e degli Eventi di Lega (Supercoppa e Final Eight di Coppa Italia), oltre ad altri contenuti editoriali: «È un giorno storico per la pallacanestro italiana, possiamo dire di aver preso all’unanimità una decisione all’avanguardia in termini di comunicazione e visibilità per noi, per LBA e per tutti gli appassionati. Sono veramente felice di constatare, su un tema così importante, l’unità di tutti i club della nostra Lega. Sappiamo che ora c’è davanti un grande lavoro, che solo con il contributo di tutti LBATV potrà diventare quello che noi ci aspettiamo: un punto di riferimento per tutti gli appassionati italiani e non».