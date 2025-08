Quinta giornata dei Mondiali di Twirling, Majorette e Nation Cup

Come succede nell’intero panorama sportivo nazionale anche nel twirling, che sta disputando i suoi Mondiali da ricordare, per numeri ed emozioni, all’ Inalpi Arena di Torino , sono tante le storie da raccontare. Come quella di famiglia che vede protagonisti Aldo Russo , vice presidente vicario della Federazione Italiana Twirling , e del figlio Simone , una delle colonne della Nazionale che cercherà di andare a medaglia nei prossimi giorni con il Team Italia .

«Simone – ricorda il padre Aldo, figura che incarna nella migliore accezione del termine la dirigenza sportiva formata e competente – è arrivato al twirling un po’ alla Billy Elliot e piano piano lo ha fatto diventare suo. Agli inizi veniva in palestra per fare corsi di ginnastica correttiva, mentre altri suoi coetanei si impratichivano con il bastone. Lui copiava gli esercizi e si cimentava nel retro della palestra. Poi è passato alla ginnastica correttiva con l’attrezzo e giorno dopo giorno è salito di livello. E’ al suo decimo anno da atleta e la prima soddisfazione in campo continentale risale a una gara per Nazioni datata 2014, nella specialità “Solo” di livello B. Nel 2025 ha vinto la serie A di Free-Style e si è distinto in più specialità. Il suo volto è anche sul manifesto ufficiale dei Mondiali di Torino 2025 che campeggia in tutta la città. Simone si allena con assiduità presso la società Win Stars di Balestrate, in provincia di Palermo, ed è seguito anche dalla responsabile tecnica della Nazionale italiana, Sabrina Prade».

Aldo Russo è al quarto mandato in Federazione Italiana Twirling, il secondo da vice presidente vicario e si definisce uomo che non ama i primi piani, piuttosto lavorare nel dietro le quinte sulla promozione della disciplina che ambisce a diventare Federazione a tutti gli effetti ed entrare un giorno nel parco delle specialità olimpiche. Siciliano doc, Aldo Russo arriva dalla Libertas e ha iniziato tanti anni fa a promuovere il twirling. Lo ha fatto in modo professionale e costante tanto da essere riuscito a portarlo anche in tre Facoltà Universitarie di Scienze Motorie della sua regione, a Palermo, Trapani e Agrigento: «Stiamo lavorando anche per entrare nel mondo paralimpico nel solco dell’inclusione, da tracciare anche nel nostro sport. Azioni capillari che vengono esaltate dalla figura del nostro presidente, Gianfranco Porqueddu, uomo di sport e dai contatti importanti sull’intero territorio nazionale. Si opera anche sulla formazione dei tecnici e in tale ambito scatterà una grande operazione per quanto concerne il mondo delle Majorettes, annesso alla nostra Federazione da pochi mesi. E’ giusto sottolineare che si è trattato di un grande passo e altrettanto che le società e gli atleti che fanno parte di questa sezione dovranno sempre più convergere nella FITW. Solo sotto la sua egida possono essere organizzati campionati ufficiali e assegnati i relativi titoli, non in altre forme o sotto altre sigle che il nostro panorama sportivo non prevede e riconosce».

I Mondiali intanto proseguono e oggi verranno assegnati tutti i titoli, con relative premiazioni, nella Nations Cup. Da domani la full immersion dei Mondiali veri e propri di twirling, con le emozioni e i contenuti che saliranno ulteriormente, come in un film o in una “piece” teatrale di gran nome che riservano il massimo in dirittura. E a proposito di cinematografia, il poliedrico Aldo Russo ha in mente anche un inedito: «Sarebbe bello e rappresenta un qualcosa su cui lavoreremo, dar vita a un cortometraggio che racconti il nostro sport in tutte le sue sfaccettature. Una sfida nella sfida che mi piace pensare possibile, con il contributo di tutti». Alla Inalpi Arena lo spettacolo continua e sarebbe un vero peccato, anche per chi non conosce il twirling, perderlo.

I biglietti per le giornate finali sono ancora disponibili sul circuito Vivaticket.