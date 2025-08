Pubblicato il calendario della seconda fase della Serie A Banca d’Alba, con playoff, playout e girone salvezza. Saranno assegnati due punti per ogni vittoria, mantenendo quelli acquisiti nella regular season. Le prime due classificate dei playoff andranno direttamente in semifinale, mentre ultime due dei playoff e le prime due dei playout spareggeranno per conquistare gli altri due posti in semifinale, in gara unica sul campo della miglior classificata, con questi abbinamenti: terza playoff-seconda playout; quarta playoff-prima playout. Le ultime due classificate del girone salvezza retrocederanno in Serie B.



SERIE A - Seconda fase - Calendario ufficiale