Il Progetto BEA cresce di stagione in stagione, anche grazie alla qualità delle figure professionali che lo compongono. Tra queste, la società è lieta di conferma Nicoló Allisiardi come Coordinatore Tecnico del Settore Giovanile BEA e come Responsabile Comunicazione e Marketing. Due ruoli cruciali per lo sviluppo del Progetto, affidati ad un ragazzo giovane ma che come pochi conosce la realtà arancio-nera e che, negli anni, ha saputo crescere con questa.

Allisiardi prosegue così l’attività inaugurata la scorsa stagione sportiva, facendo da raccordo tra l’area tecnica e l’area dirigenziale del Progetto, per rafforzare e alzare la qualità di tutta la struttura e dello staff tecnico. Parallelamente, continua l’impegno come Responsabile dell’Ufficio Comunicazione e Marketing BEA, ruolo che ricopre con ottimi risultati dal 2018.

Allenatore dal 2015, Coach Allisiardi è da sempre un tassello importante della struttura BEA, distinguendosi per competenze e risultati dentro e fuori dal campo, con riconoscimenti come la Borsa di Giudio Gianni Asti nel 2019 per le sue attività in panchina. Ha guidato le formazioni arancio-nere in quasi tutte le categorie giovanili, dall’Under 13 all’Under 20, raggiungendo in questa categoria le Final Four per il Titolo nel 2019, e collaborando anche con la Prima Squadra.

Negli ultimi anni, il suo lavoro si è concentrato proprio sulla categoria Under 15 Eccellenza, guidando le formazioni chieresi nel massimo campionato nazionale. Dalla scorsa stagione è arrivato il nuovo ruolo, con l’obiettivo di consolidare e implementare la struttura di tutto il Settore Giovanile BEA e la qualità del lavoro in palestra dello staff arancio-nero.

«La collaborazione con Nicolò ha radici profonde e prospettive a lungo termine – commenta il GM Salvatore Morena – La creazione di figure che facciano da collante tra lo staff tecnico, la proprietà e la società è per noi sempre più importante. Lo sport dilettantistico del presente e del futuro deve puntare anche sul lavoro qualificato di professionisti, e siamo contenti ed orgogliosi di farlo con Nicolò».

Il commento di Nicolò Allisiardi: «Non posso che essere felice di continuare a dare il mio contributo nello sviluppo di un progetto che sento ormai come se fosse mio. Ci aspetta una stagione impegnativa e importante, con tante novità, in cui l’obiettivo è ancora una volta alzare l’asticella in campo e fuori. Non vedo l’ora di partire!».