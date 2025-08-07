Biella Motor Team: soddisfazioni ad Asti

I migliori sono stati Daniele Alessandro e Luca Biasioli, ventunesimi assoluti e vittoriosi in classe RS 2.0 con una Renault Clio RS. Bella prestazione di Nicolò Ciancia Mercandino, all’esordio come pilota, che assieme all’esperto navigatore Giuliano Santi su una Peugeot 106 Rallye ha chiuso in una buona ventinovesima posizione assoluta e quarta di classe N2 segnando tempi interessanti. Nella stessa classe sesto posto – e trentasettesimo assoluto - per la navigatrice Denise Bolletta con Gabriele Donato su un’altra Peugeot 106 Rallye. I fratelli torinesi Giovanni ed Elio Baldi, invece, sono finiti terzi in classe A7 e quarantunesimi assoluti con la loro Fiat Ritmo 130 TC.

Invece al Rally di Salsomaggiore Terme, prova parmense della Coppa Rally di Zona 6 il Paolo Ferraris, con Damiano Arena su una Renault Clio Super 1600, ha chiuso settantottesimo assoluto e quarto di classe.