La stagione 2025/26 della Reale Mutua Basket Torino sta per iniziare ufficialmente. Domani, venerdì 8 agosto, il gruppo gialloblù si radunerà per la prima giornata di lavoro in vista del prossimo campionato di Serie A2 Old Wild West. Si comincerà al mattino con le visite mediche presso il Medical Lab, medical partner del club, per poi spostarsi nel pomeriggio al PalaBurgo di San Mauro Torinese, dove la squadra inizierà ad allenarsi agli ordini di coach Paolo Moretti e del suo nuovo staff tecnico. Sarà presente l’intero roster della prima squadra.
Ecco l’elenco dei convocati e i numeri di maglia per la stagione 2025/26:
#6 – Matteo Ghirlanda (Ala | ITA)
#8 – Matteo Schina (Playmaker | ITA) – CAPITANO
#9 – Davide Bruttini (Centro | ITA)
#10 – Robert Allen (Ala/Centro | USA)
#12 – Umberto Stazzonelli (Guardia/Ala | ITA)
#13 – Kesmor Osatwna (Ala | ITA)
#22 – Federico Massone (Play/Guardia | ITA)
#28 – Giovanni Severini (Guardia/Ala | ITA)
#31 – MaCio Teague (Guardia | USA)
#33 – Dario Zucca (Ala/Centro | ITA)
#46 – Lorenzo Tortù (Ala | ITA)
STAFF TECNICO
Allenatore: Paolo Moretti
Assistenti allenatori: Flavio Bottiroli, Andrea Lazzari
Preparatore fisico: Roberto Marocco
Assistente preparatore fisico: Davide Beratto
Fisioterapisti: Marco Daniele, Nicolò Brighenti
Medici sociali: Dott. Stefano Suraci, Dott. Francesco Gallozzi
Anche quest’anno il raduno gialloblù vedrà il coinvolgimento di un gruppo di giovani atleti, che saranno aggregati alla prima squadra per partecipare alla preparazione:
Diego Andreone (2006 | Stagione 2024/25: San Mauro Basket in Serie C e U19 Ecc.)
Luca Bartoccini (2004 | Stagione 2024/25: Pallacanestro Nichelino in DR1)
Success Eruke (2006 | Stagione 2024/25: San Mauro Basket in Serie C e U19 Ecc.)
Stefano Origlia (2007 | Stagione 2024/25: San Mauro Basket in Serie C e U19 Ecc.)
Malvin Moris Paniagua (2005 | Stagione 2024/25: BEA Chieri in Serie C)
Davide Romagnoli (2005 | Stagione 2024/25: Bocconi Sport Team in Serie C)