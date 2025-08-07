La stagione 2025/26 della Reale Mutua Basket Torino sta per iniziare ufficialmente. Domani, venerdì 8 agosto, il gruppo gialloblù si radunerà per la prima giornata di lavoro in vista del prossimo campionato di Serie A2 Old Wild West. Si comincerà al mattino con le visite mediche presso il Medical Lab, medical partner del club, per poi spostarsi nel pomeriggio al PalaBurgo di San Mauro Torinese, dove la squadra inizierà ad allenarsi agli ordini di coach Paolo Moretti e del suo nuovo staff tecnico. Sarà presente l’intero roster della prima squadra.