La Bertram firma l’ala ex Trento Eigirdas Žukauskas

Bertram Derthona Basket comunica di aver sottoscritto un contratto per la stagione 2025/26 con l’atleta Eigirdas Žukauskas. Ala grande di 204 cm per 105 kg, il 33enne lituano è alla seconda esperienza consecutiva nella Serie A italiana dopo la scorsa stagione all’Aquila Basket Trento, dove ha contribuito al campionato di vertice dei trentini (8.7 punti e 2.4 rimbalzi in 18.4 minuti di media, 38.7% al tiro da tre) e alla loro conquista della Coppa Italia (8 punti, 9 rimbalzi e 3 assist in 25’ nella finale contro la Milano del suo nuovo allenatore Fioretti). Nelle 41 partite totali giocate con Trento, comprensive di Eurocup, il lungo baltico ha fatto registrare 9.0 punti e 2.5 rimbalzi in 18.5’ per gara tirando con il 36.4% da tre (con oltre 5 tiri da oltre l’arco) e l’80.8% ai liberi. Žukauskas ritroverà a Tortona come compagno di squadra Andrea Pecchia, con cui ha appena condiviso l’avventura in maglia Aquila.
DICHIARAZIONI
«Eigirdas completa il nostro reparto lunghi con solidità ed esperienza», è il commento di coach Mario Fioretti. «Ci porta inoltre in dote la capacità di ricoprire più ruoli, come ha sempre dimostrato nel corso della sua carriera».
LA CARRIERA
Nato a Radviliškis in Lituania il 3 giugno 1992, dopo gli esordi da professionista in patria inframmezzati da un paio di esperienze nella seconda e terza lega francese, dal 2018 gioca quattro stagioni in Russia con la canotta del Parma Perm, tutte chiuse in doppia cifra di media punti e con l’esordio nelle competizioni europee grazie alla partecipazione alla FIBA Europe Cup. A marzo 2022 si trasferisce in Turchia per chiudere l’annata con il Tofas Bursa, con cui arriva fino ai quarti di finale di Champions League. L’anno dopo c’è il ritorno in Lituania ai BC Wolves, con la formazione di Vilnius gioca un biennio di valore che gli vale la chiamata di Trento la scorsa estate. Ha difeso per 12 volte i colori della nazionale lituana, ottenendo anche la convocazione per Eurobasket 2022.