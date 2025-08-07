La Bertram firma l’ala ex Trento Eigirdas Žukauskas

Bertram Derthona Basket comunica di aver sottoscritto un contratto per la stagione 2025/26 con l’atleta Eigirdas Žukauskas. Ala grande di 204 cm per 105 kg, il 33enne lituano è alla seconda esperienza consecutiva nella Serie A italiana dopo la scorsa stagione all’Aquila Basket Trento, dove ha contribuito al campionato di vertice dei trentini (8.7 punti e 2.4 rimbalzi in 18.4 minuti di media, 38.7% al tiro da tre) e alla loro conquista della Coppa Italia (8 punti, 9 rimbalzi e 3 assist in 25’ nella finale contro la Milano del suo nuovo allenatore Fioretti). Nelle 41 partite totali giocate con Trento, comprensive di Eurocup, il lungo baltico ha fatto registrare 9.0 punti e 2.5 rimbalzi in 18.5’ per gara tirando con il 36.4% da tre (con oltre 5 tiri da oltre l’arco) e l’80.8% ai liberi. Žukauskas ritroverà a Tortona come compagno di squadra Andrea Pecchia, con cui ha appena condiviso l’avventura in maglia Aquila.