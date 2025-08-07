Derthona Basketball Lab: quattro nuovi innesti nello staff del settore giovanile

Dopo le ultime tre annate a Casale al Campus M.to, ottenendo traguardi importanti a livello giovanile nei campionati Gold con il titolo di campione in U14 e il terzo posto in U13, Edoardo Vercelli ritorna a Tortona. Ecco le sue parole: «Sono reduce da tre anni a Casale nel quale avevo una responsabilità tecnica sui gruppi più piccoli, soprattutto nel passaggio dal minibasket all’under, riuscendo a portare a casa ottimi risultati a livello regionale. Nonostante tutto il rapporto con Abla è rimasto forte, e in un colloquio con lui e con Vanni è venuta fuori la necessità di una figura come la mia e per questo li ringrazio per l’incarico e non vedo l’ora d’iniziare.” aggiunge il neo coach bianconero “Dopo dieci anni torno a Tortona da allenatore formato e questo mi motiva molto. Vorrei ricordare una figura come Luigino Fassino che è stato molto importante per me».

Il secondo innesto per la squadra tortonese arriva da Serravalle. L’ex vice e allenatore della prima squadra, Francesco Gagliardini entra a far parte dello staff bianconero ecco le sue prime parole: «Prima di tutto ci tengo a ringraziare Andrea Ablatico, il Presidente Claudio Coffano e ovviamente Vanni Talpo per avermi dato questa possibilità. Conosco bene le ambizioni di questo Club e la sua continua volontà di alzare il livello del settore giovanile per competere ai massimi livelli. Per questo sono molto contento di entrare a far parte di un progetto tecnico così importante. È un‘opportunità che mi riempie di orgoglio e, allo stesso tempo, di responsabilità. Non vedo l’ora di iniziare e di mettermi in gioco! Forza Leoni!!».

Altra aggiunta proveniente da Serravalle è quella di Filippo Dolcino: «Sono davvero contento di entrare a far parte di questa società. Ringrazio Abla, Claudio Coffano e Vanni Talpo per l’opportunità, non vedo l’ora d’iniziare per poter imparare e migliorare».

Un altro nuovo ingresso nella parte sportiva è quello della nuova preparatrice Anna Bortolotti che dopo l’esperienza biennale a Trento arriva nella squadra alessandrina, andando ad affiancare il confermato Marco Paccioni. Ecco le sue parole: «Dopo due anni in Aquila Basket arrivo a Tortona, una società in forte crescita e ambiziosa anche in ambito giovanile. Ringrazio Andrea Ablatico, Claudio Coffano e Vanni Talpo che hanno avuto fiducia in me. La voglia di crescere assieme alla società è tanta e non vedo l’ora d’iniziare».

Ad aggiungersi alle dichiarazioni dei nuovi arrivi, il benvenuto da parte del presidente del Derthona Basketball Lab, Claudio Coffano: «Con gli innesti di Edoardo Vercelli, Francesco Gagliardini, Filippo Dolcino e Anna Bortolotti, completiamo il profondo rinnovamento del settore tecnico a disposizione di Vanni Talpo per la nuova stagione. Siamo particolarmente contenti di essere riusciti a coinvolgere due allenatori che gravitano nel circuito provinciale da tempo, dimostrando come tutto il movimento stia crescendo grazie al lavoro di tutte le società. Siamo sicuri che tutti e tre continueranno a crescere anche da noi, apportando ciascuno un tassello importante per il raggiungimento degli obiettivi stagionali per il nostro settore giovanile».