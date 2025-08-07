Mondiali di Twirling: molte le medaglie azzurre dalla Nations Cup

Giornata di medaglie e di premiazioni, la sesta dei Mondiali di Twirling, Nations Cup e Majorettes al Pala Inalpi di Torino. Oggi si è concluso il ricco programma della Nations Cup, con gare di livello A e livello B, nello specifico l’anticamera del livello élite che rappresenta il massimo della disciplina e troverà da oggi e fino a domenica le sue massime espressioni.

La Nations Cup ha regalato emozioni e podi per l’Italia che nel complesso ha superato le aspettative: «Senza dubbio – ha confermato la responsabile tecnica della nazionale di casa, Sabrina Prade – e questo costituisce uno stimolo ulteriore a far bene nelle ultime giornate di questo grande appuntamento torinese che sta riscuotendo anche un notevole successo di pubblico». Il prologo ai podi odierni era arrivato con tre medaglie giunte dalle prove di Team nel tardo pomeriggio di ieri. Argento per la Società di Locate nella specialità Dance Twirl Team livello B. Oro invece nell’Artistic Team livello B con il Team Santa Cristina di Borgomanero e altro oro nell’Artistic Team livello A con il team Olimpia di Gambolò (Pv). Bronzo invece per le lombarde del Lumezzane nella specialità Twirl Team B.

Medaglia d’oro oggi nel Solo Senior Women B per la trapanese Alessandra Agate, che ha preceduto la norvegese Felicia Lund Nedreegard e la francese Alizée Peron: «Un grande oro – commenta Sabrina Prade – arrivato a coronamento di un’ottima prova. La trapanese si è veramente superata nell’occasione». Terzo gradino del podio invece per Andrea Balbis, nativo di Candiolo ma allievo della SCS Sangano, nel solo Junior B, alle spalle dello sloveno Purgaj e del belga Claes. Bronzo anche per il ligure Gabriele Giovati nella specialità due bastoni Junior B, dietro al transalpino Gini e all’altro francese Molina. Gioia massima per Gaia Valcamonica, lombarda, nella specialità Artistic Twirl Jouth B. La giovane atleta azzurra ha preceduto la canadese Emma Klassen e l’atleta neutrale Filyagina. Bel terzo posto per Denisa Cocean, atleta di origine rumena, nella specialità Artistic Twirl Junior.

Tra le massine protagoniste di giornata figura la marchigiana Alessia Pasquinelli che si è aggiudicata due medaglie. Quella d’oro è arrivata nella specialità dell’Artistic Twirl Youth, davanti a due statunitensi, rispettivamente Elizabeth Strickland e Rylee Willis. Quella d’argento, che avrebbe anche potuto essere d’oro, nella specialità Solo Youth A, alle spalle della tedesca Alisa Werner.

Bene anche i Duetti. Bronzo per Guzzetti e Milani nella specialità Senior Pair A. In quella due bastoni junior argento per la veneta Beatrice Zecchinato. Bronzo per il palermitano Simone Russo nella specialità due bastoni Senior, alle spalle di due atleti francesi, Boyaval e Chauvin. Gradino più alto del podio per Alfonsi e Zecchinato nell’Artistic Pair Junior A, davanti a due binomi americani. Argento infine nel Solo Junior A per Chris Jadier Reyes Mercedes, di origine novarese, dietro allo spagnolo Gutierrez.

Oggi allenamenti dei team azzurri al termine delle premiazioni e grande attesa per le fasi preliminari di domani. Le prime medaglie del livello massimo del twirling si assegneranno sabato 9 agosto.

Domani gare e momenti istituzionali, su tutti il previsto arrivo del Presidente del CONI Nazionale Luciano Buonfiglio.