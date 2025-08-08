Twirling, Mondiali di Torino: settima giornata di gare

La musica incalza alla Inalpi Arena di Torino, oggi sono entrati in scena i big e i Mondiali di Twirling sono pronti a regalare, come capita negli spettacoli pirotecnici, il loro clou nel fine settimana. Oggi fin dal mattino si sono svolti i preliminari nelle diverse specialità del programma, con i giudici intenti a non perdere nemmeno un movimento dei migliori protagonisti al mondo. Grandi le prove dei maestri giapponesi, ma anche degli azzurri, al comando nella specialità Dance Twirl Team al termine di una performance premiata con un rotondo 65, davanti agli olandesi e ai norvegesi.

Proprio i nipponici sono largamente al comando nella specialità Artistic Group, ma anche in questa graduatoria parziale l’Italia è seconda, davanti alla Spagna e agli Stati Uniti. Domani si assegneranno le prime medaglie, domenica la chiusura in grande stile per uno spettacolo che si annuncia tutto da vivere e da gustare, di colori, arte, tecnica, coreografia. Questi atleti sanno stupire e il pubblico, sempre più numeroso, dimostra di gradire. I biglietti sono ancora disponibili sul circuito vivaticket.

Oggi attorno alle 12,30, in un momento di pausa tra le gare, si è svolta la cerimonia in ricordo di Martina Guarascio, atleta vinovese e appassionata di twirling prematuramente scomparsa. Alla famiglia sono state consegnate due targhe e tutto il Palazzo si è stretto attorno a lei con una standing ovation tanto sentita quanto toccante. In primo piano le Istituzioni, sportive e non. Ha aperto i saluti l’assessore allo sport della Regione Piemonte Paolo Bongioanni che ha passato la parola al presidente del CONI nazionale Luciano Buonfiglio: «Un abbraccio a voi – ha sintetizzato – so che è difficile». Buonfiglio ha poi sottolineato l’importanza di manifestazioni come questa per la ricaduta che hanno anche sotto il profilo del territorio e delle sue valenze. Parliamo di turismo, lavoro che si attiva anche nel settore dell’ospitalità. Nel parterre, tra gli altri, il presidente della FITW Gianfranco Porqueddu, i vertici del comune di Vinovo, città di Martina, il presidente del Coni Regionale Piemonte Stefano Mossino e l’assessore allo sport e grandi eventi della Città di Torino, Domenico Carretta. Ha chiuso il momento la mamma di Martina che l’ha ricordata sorridente grazie al suo twirling e alle compagne di avventura che l’hanno sempre accolta tra loro con grande trasporto nonostante la sua malattia rara. Martina avrebbe compiuto 14 anni tra alcuni mesi e aveva vinto in stagione anche un titolo in Coppa Italia nella sua categoria.

La Nazionale azzurra darà il massimo anche per lei nelle due prossime giornate, cercando di replicare quanto fatto nella Nations Cup chiusa con ben 15 medaglie (6 ori, 4 argenti e 5 bronzi). L’entusiasmo delle atlete e degli atleti delle 22 nazioni presenti all’appuntamento torinese è assolutamente contagioso e il trasporto aumenta, giorno dopo giorno, esercizio dopo esercizio.