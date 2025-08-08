BEA Chieri: Vittorio Ferraresi è un nuovo giocatore dei Leopardi

Dopo le tante conferme e i primi volti nuovi delle scorse settimane, è il momento di annunciare un altro rinforzo nel roster della Prima Squadra BEA Chieri che affronterà il campionato di Serie C Interregionale 2025-2026: Vittorio Ferraresi è ufficialmente un nuovo giocatore dei Leopardi!

Esterno di 190 cm, classe 1996, Ferraresi è una vera e propria bandiera dell’USAC Rivarolo. Lì inizia a giocare da bambino, e per diciannove anni, ne difende i colori, tra minibasket, settore giovanile (protagonista tra le altre di uno storico titolo Under 17 Elite) e Prima Squadra. BEA Chieri: rinforzo di spessore, Vittorio Ferraresi è un nuovo giocatore dei Leopardi. Adesso, la sua esperienza sarà a disposizione di Coach Franz Conti e di tutto il gruppo che scenderà in campo al Pala Gialdo.

«Ferraresi è un giocatore di primissima fascia per la nostra categoria – commenta Coach Conti – Oltre ad avere tanti punti nelle mani, è un ottimo difensore. La sua versatilità sarà di grande aiuto dal punto di vista tecnico e tattico. Sappiamo che si allena con molta serietà e, con gli altri senior, sarà un ottimo punto di riferimento anche per gli under».

Le prime parole di Ferraresi in maglia Arancione:

«Sono davvero felice di iniziare questo nuovo capitolo. Arrivo a Chieri con grande entusiasmo e con la voglia di mettermi a disposizione di un’ambiente che ho subito percepito come ambizioso, organizzato e accogliente. Porto con me l’esperienza e il lavoro fatto negli anni, ma anche tanta voglia di crescere e dare il massimo. Non vedo l’ora di cominciare: c’è un bel gruppo, un progetto serio e tutte le premesse per vivere una stagione intensa e positiva.»