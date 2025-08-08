BEA Chieri: Samnang Viggiano confermato in Arancione

Dal minibasket alla Prima Squadra, nato e cresciuto in arancione. Dopo i primi passi in Prima Squadra della scorsa stagione, Samnang Viggiano sarà ancora parte del roster chierese al via della prossimo campionato di Serie C Interregionale.

Viggiano è da sempre in arancione. Inizia a giocare nel centro Minibasket BEA di Cambiano e, con BEA, svolge tutta la trafila delle giovanili. Negli anni è uno dei cardini del gruppo chierese classe 2007 che si dimostra tra i più interessanti nel panorama cestistico piemontese, togliendosi diverse soddisfazioni di squadra. L’apice, lo storico titolo Under 19 Gold della scorsa stagione vinto da assoluto protagonista e la prima partecipazione a una fase Interzona di una squadra chierese.

Playmaker di rottura, fa della rapidità e dell’intensità le sue doti principali. Con energia e carisma, sa sopperire alla sua taglia fisica, che non l’ha mai limitato grazie alle doti tecniche. Sam sarà quindi protagonista tra Prima Squadra e Under 19 Gold, dove nella passata stagione è stato grande protagonista della storia vittoria del Titolo Regionale Piemontese.

«Conosciamo Samnang da tanti anni, l’abbiamo visto crescere e diventare sempre più bravo – commenta il DS Stefano Piccionne – L’anno scorso è stato grande protagonista in Under 19 Gold, nella cavalcata fino alla vittoria del Titolo e ha mosso i primi passi in Serie C. Adesso siamo contenti di affidargli ancora più responsabilità anche in Prima Squadra: ci aspettiamo da lui grande impegno e dedizione, con tanta voglia di fare bene. Sicuramente non ci deluderà».

Il commento di Viggiano dopo il rinnovo con BEA Chieri:

«Sono veramente contento di poter indossare anche quest’anno la divisa di BEA e far parte ancora di questa società. Mi sono sempre trovato benissimo con i Leopardi e, ogni anno, ho condiviso le esperienze in campo con un gruppo pieno di voglia di lavorare e raggiungere i risultati nel migliore dei modi. Sono convinto che, anche nella nuova stagione, con la giusta determinazione arriveremo dove vogliamo arrivare».