Twirling, Mondiali di Torino: ottava giornata 

Ancora grande entusiasmo oggi alla Inalpi Arena di Torino nella penultima giornata dei Campionati Mondiali di Twirling. In pista i colossi delle diverse specialità, con in primo piano i tecnicissimi giapponesi, al comando in quasi tutte le categorie come da copione. Grande impressione hanno destato anche i francesi ma tutto ha trovato esaltazione attorno alle 17,45 quando la scena è passata alla Nazionale Azzurra con il Team nella specialità Dance Twirl Team. L'Italia, guidata dalla responsabile Sabrina Prade, ha chiuso il programma per ultima in ordine temporale in quanto prima dopo i preliminari di ieri. Non è arrivato l’oro, a causa di alcune sbavature nel finale dell’esercizio, anche legate alla logica tensione per la posta in palio, ma un corposo argento alle spalle della Norvegia e davanti all’Olanda, che si è accomodata sul terzo gradino del podio.
Ancora più pesante l’argento arrivato nella specialità Artistic Twirl, con gli azzurri in salita di una piazza alle spalle solo dei maestri nipponici: «Nella gara di Dance Twirl – conferma la responsabile tecnica della Nazionale, Sabrina Prade – è stato tutto perfetto fino a 8 secondi dalla conclusione, quando la tensione ha fatto la sua comparsa. Peccato ma un bravo lo stesso ai ragazzi che ce l’hanno messa tutta. Bello il secondo posto nell’Artistic Twirl Team, che ha visto i nostri atleti operare un ulteriore step in avanti».
Assegnati oggi altri primi posti nelle specialità dell’X Strut. Tra le donne Junior podio tutto americano, con nell’ordine Collyn Lambeck, Emily Peel e Shay Buzsa. Buon quinto posto per l’azzurra Alessia Laghezza. Prime tre piazze sempre statunitensi nella categoria Senior, con nell’ordine Wolfe, Schultz e Poole. Nel settore maschile Junior primo posto per il francese Noa Dussaussois. In quello Senior successo per l’americano Allen Johnson.
Domani la conclusione con le altre gare del programma e tutte le premiazioni. A seguire la cerimonia di chiusura e il passaggio del testimone dell’organizzazione alla Francia che ospiterà i prossimi Mondiali.