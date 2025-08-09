Twirling, Mondiali di Torino: ottava giornata 

Ancora grande entusiasmo oggi alla Inalpi Arena di Torino nella penultima giornata dei Campionati Mondiali di Twirling. In pista i colossi delle diverse specialità, con in primo piano i tecnicissimi giapponesi, al comando in quasi tutte le categorie come da copione. Grande impressione hanno destato anche i francesi ma tutto ha trovato esaltazione attorno alle 17,45 quando la scena è passata alla Nazionale Azzurra con il Team nella specialità Dance Twirl Team. L'Italia, guidata dalla responsabile Sabrina Prade, ha chiuso il programma per ultima in ordine temporale in quanto prima dopo i preliminari di ieri. Non è arrivato l’oro, a causa di alcune sbavature nel finale dell’esercizio, anche legate alla logica tensione per la posta in palio, ma un corposo argento alle spalle della Norvegia e davanti all’Olanda, che si è accomodata sul terzo gradino del podio.