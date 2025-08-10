Mondiali di Twirling: l'Italia chiude con 1 Oro, 1 Argento e 20 medaglie complessive

«Sono stati giorni impegnativi ma dalle forti componenti emotive – ha sottolineato Sabrina Prade , responsabile tecnica della Nazionale – e mi spiace siano finiti. Il bilancio è positivo, sotto ogni punto di vista». Si sono chiusi con il botto per la Nazionale azzurra i Mondiali di Twirling alla Inalpi Arena di Torino. Nell’ultima delle nove giornate di gare che hanno visto misurarsi in pista circa 2500 atlete/i in rappresentanza di 22 Nazioni e 4 Continenti, l’Italia ha centrato l’oro nel Twirling Corps Senior team World superando nell’ordine gli Stati Uniti, l’Olanda e la Francia.

Un oro che vale: «Un progetto nato per questi Mondiali – hanno spiegato i tre tecnici del team – che ha visto in gara atlete/i di 13 società italiane in rappresentanza di Piemonte, Lombardia e Veneto. Ci si trovava una volta al mese per provare tutti insieme, poi ognuno faceva i classici esercizi a casa».

I vincitori che si sono esibiti sulla musica “My way”: «Una scelta suggestiva che è piaciuta molto alla giuria». Nell’ultima gara del programma è arrivato l’argento con l’Artistic Team, alle spalle dell’inarrivabile Giappone. Gli azzurri hanno chiuso con un punteggio che ha sfiorato quota 75, in recupero sui nipponici: «Una grande gara - hanno detto Luca Fasano e Zaira Defendi, due dei componenti del team – che ha esaltato lo sport e l’arte».

Dalle gare la scena è poi passata alle premiazioni del programma dei Mondiali di Twirling veri e propri, che sono venuti dopo quelli delle Majorettes e la Nations Cup e alla cerimonia di chiusura. Così il presidente della Federazione Italiana Twirling: «È con grande piacere e orgoglio che traccio un sintetico bilancio dei Campionati del Mondo di Twirling, dei Mondiali di Majorettes e della Nations Cup che si sono conclusi oggi nella splendida cornice della Inalpi Arena. È un bilancio positivo sotto tutti i punti di vista, spettacolare, tecnico e inclusivo. Abbiamo applaudito le performance di circa 2500 atleti che hanno rappresentato 22 Nazioni e quattro Continenti. Si sono confrontati nel nome dello sport con la S maiuscola cercando la vittoria ma nell’estrema correttezza e condivisione dei valori che nel twirling sono sempre stati in primo piano. Ringrazio tutti loro per come hanno saputo interpretare i Mondiali. Ringrazio la presidente mondiale Sandy Wiemers che ha voluto tornare a Torino con i Mondiali dopo la felice esperienza del 2022. Sono stati dieci giorni intensi, faticosi ma emozionanti per tutti noi. Un doveroso ringraziamento alla Regione Piemonte che ha creduto nel nostro operato dando un contributo sostanziale per lo svolgimento della manifestazione, così le altre Istituzioni e gli sponsor privati che si sono uniti alla nostra grande avventura. Non voglio dimenticare il pubblico, non solo di addetti ai lavori, che fin dalla prima giornata ha risposto con trasporto a questi Mondiali che rimarranno per sempre negli annali della specialità. Abbiamo avuto l’onore di ospitare anche grandi personaggi dello sport italiano, come il presidente del CONI Luciano Buonfiglio e altre autorità che si sono via via presentate al grande appuntamento e lo hanno fatto per piacere prima ancora che per dovere istituzionale. Chiudo con un pensiero a tutto lo staff della FITW che ha lavorato alacremente e spesso nell’ombra nella preparazione dell’evento. Meritano, come tutti i protagonisti, di salire sul podio. Ripasso il testimone alla presidente Mondiale e auguro lo stesso successo a coloro che organizzeranno il prossimo Campionato. Un saluto infine agli azzurri, atleti, tecnici e famiglie, che hanno contribuito a fare di questo evento sportivo una vera e propria festa».



Gli azzurri hanno chiuso con 20 medaglie, 1 dai Mondiali Majorettes, 15 dalla Nations Cup e 4 (1 oro e tre argenti) dal Twirling nelle ultime tre giornate. Notevole il successo di pubblico, con circa 20.000 persone complessive, tra addetti ai lavori e biglietteria, che hanno assistito in prima persona al Palazzetto alle performance degli atleti.