Country Club Cuneo: seconda giornata intensa al J30 ITF

La seconda giornata del J30 ITF al Country Club Cuneo, International Country Club Lilium Cup, è stata lunga e densa di spunti, non solo tecnici. Tra le presenze importanti dei tecnici italiani ex atlete si segnala anche quella di Sandra Cecchini, bolognese, classe 1965 e con best ranking in singolare di numero 15 WTA, datato 1988. Oggi si sono chiuse le sfide nei due tabelloni di qualificazione che hanno promosso tra i giocatori in main draw sei ragazzi e sei ragazze nei rispettivi singolari. In campo maschile i primi quattro a salire nell’élite del torneo under 18 principale sono stati dall’alto in basso della lista l’italiano Dolcetta-Capuzzo, che ha stoppato nel match decisivo, per 10-6 al match tie-break il connazionale Andrea Casella. Ha stupito e colpito l’under 14 mancino e dotato di gran talento Diego Tarlazzi, che dopo aver superato nel 2° turno Tyson Grant, quinta testa di serie del draw preliminare, si è ripetuto in quello decisivo contro Kevin Maugliani, stoppato 10-4 al match tie-break. Promossi in main draw anche lo svizzero Landry e lo slovacco Liptak, rispettivamente a segno contro gli italiani Valle e Cernetic, nipote dell’ex collega giornalista Onorato Cerne. Ancora da decidere gli ultimi due dei sei nomi di cui sopra.