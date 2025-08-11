Tuttosport.com

Atletica: Europei Under 20 a Tampere, Finlandia 

Alessia Succo, unica atleta italiana in finale, vince la medaglia di bronzo nella 100 metri a ostacoli a 16 anni
1 min
Atletica: Europei Under 20 a Tampere, Finlandia  © Crisai-Succo/grana-Fidal

Un ringraziamento per aver contribuito a raggiungere questo eccezionale e storico risultato va oltre che all’atleta a tutta la società dal Presidente Paolo Gandolfo a tutti i componenti del direttivo al Direttore Tecnico ed allenatore Pierluigi Crisai al tecnico di categoria Gianni Mattiazzi onnipresente , ai tecnici della nazionale  italiana under 20 presenti a Tampere, agli sponsor, alla famiglia ai nostri soci parenti ed amici e a tutti coloro che ci hanno supportato in questo fantastico percorso.
Una menzione particolare e ringraziamento va alla Presidente Fidal Piemonte Clelia Zola ed alla società Runner Team Volpiano nella figura del Presidente Claudio Favaretto che hanno consentito ad Alessia di allenarsi in un sito idoneo per gli ostacoli.

