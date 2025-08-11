Fulgor Basket, tre promesse del vivaio pronte per la Prima Squadra

La Fulgor Basket è orgogliosa di annunciare che Leonardo Caramelli , Luca Fiorillo e Tobia Strino – tre ragazzi cresciuti nel nostro settore giovanile – faranno parte dei 12 aggregati alla prima squadra per la stagione 2025/26. Un traguardo che premia impegno, talento e dedizione, ma anche il lavoro quotidiano di tutto lo staff tecnico giovanile.

Le parole del Responsabile del Settore Giovanile, Burlotto:

«Il fatto che tre ragazzi abbiano la possibilità di partecipare al roster della nostra prima squadra inorgoglisce tutta la società. Il nostro obiettivo è formare, dare strumenti, e trasmettere passione: vedere Caramelli, Fiorillo e Strino in maglia Fulgor è il massimo dell’orgoglio.

È la dimostrazione concreta che l’impegno dei ragazzi e il lavoro tecnico pagano, ed è una forte motivazione per tutti, oltre ad essere una straordinaria occasione di crescita personale e sportiva: i ragazzi sono preparati per affrontare questa sfida, e allenarsi stabilmente con il gruppo della prima squadra rappresenta un vero banco di prova per il mondo del basket professionistico. Per noi il senso del settore giovanile è proprio questo: preparare i giovani e accompagnarli fino alla prima squadra, creando opportunità reali per il loro futuro.»

Le voci dei protagonisti

Leonardo Caramelli: «Sono contento di entrare a far parte della mia prima squadra come membro ufficiale e non vedo l’ora di cominciare la stagione per intraprendere un anno ricco di miglioramenti.»

Luca Fiorillo: «È un’emozione enorme iniziare questo percorso con la prima squadra dopo anni di settore giovanile con la Fulgor. Voglio crescere, imparare dai più esperti e dare il massimo ogni volta che scendo in campo. So che ci sarà da lavorare sodo, ma sono pronto a mettermi in gioco e a dare il mio contributo per la squadra.»

Tobia Strino: «Sono molto orgoglioso di far parte della prima squadra quest’anno, l’obiettivo è farsi trovare pronto ogni volta che il coach lo chiederà e sfruttare ogni occasione per crescere il più possibile.»

La stagione 2025/26 è alle porte: per Caramelli, Fiorillo e Strino sarà un anno di crescita, sogni e nuove sfide.