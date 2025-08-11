Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Fulgor Basket, tre promesse del vivaio pronte per la Prima Squadra

La società porta nella formazione titolare 2025/26 tre talenti del vivaio: Leonardo Caramelli, Luca Fiorillo e Tobia Strino
3 min
Fulgor Basket, tre promesse del vivaio pronte per la Prima Squadra

La Fulgor Basket è orgogliosa di annunciare che Leonardo Caramelli, Luca Fiorillo e Tobia Strino – tre ragazzi cresciuti nel nostro settore giovanile – faranno parte dei 12 aggregati alla prima squadra per la stagione 2025/26. Un traguardo che premia impegno, talento e dedizione, ma anche il lavoro quotidiano di tutto lo staff tecnico giovanile.

Le parole del Responsabile del Settore Giovanile, Burlotto:
«Il fatto che tre ragazzi abbiano la possibilità di partecipare al roster della nostra prima squadra inorgoglisce tutta la società. Il nostro obiettivo è formare, dare strumenti, e trasmettere passione: vedere Caramelli, Fiorillo e Strino in maglia Fulgor è il massimo dell’orgoglio.
È la dimostrazione concreta che l’impegno dei ragazzi e il lavoro tecnico pagano, ed è una forte motivazione per tutti, oltre ad essere una straordinaria occasione di crescita personale e sportiva: i ragazzi sono preparati per affrontare questa sfida, e allenarsi stabilmente con il gruppo della prima squadra rappresenta un vero banco di prova per il mondo del basket professionistico. Per noi il senso del settore giovanile è proprio questo: preparare i giovani e accompagnarli fino alla prima squadra, creando opportunità reali per il loro futuro.»

Le voci dei protagonisti

Leonardo Caramelli: «Sono contento di entrare a far parte della mia prima squadra come membro ufficiale e non vedo l’ora di cominciare la stagione per intraprendere un anno ricco di miglioramenti.»

Luca Fiorillo: «È un’emozione enorme iniziare questo percorso con la prima squadra dopo anni di settore giovanile con la Fulgor. Voglio crescere, imparare dai più esperti e dare il massimo ogni volta che scendo in campo. So che ci sarà da lavorare sodo, ma sono pronto a mettermi in gioco e a dare il mio contributo per la squadra.»

Tobia Strino: «Sono molto orgoglioso di far parte della prima squadra quest’anno, l’obiettivo è farsi trovare pronto ogni volta che il coach lo chiederà e sfruttare ogni occasione per crescere il più possibile.»

La stagione 2025/26 è alle porte: per Caramelli, Fiorillo e Strino sarà un anno di crescita, sogni e nuove sfide.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News