Pallapugno: la situazione aggiornata sui campionati senior, giovanili e la Coppa Italia

SERIE A BANCA D'ALBA
Play off - Prima giornata
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Marchisio Nocciole Cortemilia 5-9
Alta Langa-Terre del Barolo Albese 7-9
Classifica: Marchisio Nocciole Cortemilia 23; Terre del Barolo Albese 20; Alta Langa 17; Acqua San Bernardo Subalcuneo 13.
Play out - Prima giornata
Imperiese-Nibo Galvanotecnica Monticellese 9-1
Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Roero Isolamenti Canalese 9-5
Classifica: Imperiese 15; Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 14; Roero Isolamenti Canalese e Nibo Galvanotecnica Monticellese 9.
Girone salvezza - Prima giornata
Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio-Pieve di Teco 9-7
Araldica Castagnole Lanze-Speb 9-0
Classifica: Araldica Castagnole Lanze 10; Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio 8; Pieve di Teco e Speb 3.
COPPA ITALIA SERIE A - Finale
Venerdì 29 agosto ore 21
a Imperia: Marchisio Nocciole Cortemilia-Alta Langa
SERIE B
Play off - Prima giornata
Gottasecca-Benese 9-7
Officine Pesce Bubbio-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-5
Classifica: Officine Pesce Bubbio e Gottasecca 20; Bcc Pianfei Pro Paschese e Benese 15.
Play out - Prima giornata
Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Castiglia Costruzioni Bormidese 9-7
Castiati Neivese-Amici del Castello 8-9
Classifica: Castiati Neivese 15; Fbc Sabbiature Augusto Manzo 14; Amici del Castello 12; Castiglia Costruzioni Bormidese 11.
Girone salvezza - Prima giornata
Valle Bormida-Alusic Merlese 9-1
Abrigo Olio Desiderio Ricca-Virtus Langhe 7-9
Classifica: Valle Bormida 9; Virtus Langhe 8; Abrigo Olio Desiderio Ricca 4; Alusic Merlese 1.
COPPA ITALIA SERIE B - Finale
Sabato 30 agosto ore 21
ad Andora: Officine Pesce Bubbio-Gottasecca
SERIE C1
Posticipo nona di ritorno
Castiati Castagnole Lanze-Peveragno 9-3
Decima di ritorno
Roero Isolamenti Canalese-Prodeo 9-3
San Leonardo-Centro Incontri Gallese 7-9
Peveragno-Castiglia Costruzioni Bormidese 1-9
Imperiese-Castiati Castagnole Lanze 9-0 forfait medico
Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Gottasecca 9-0
Martedì 12 agosto ore 21
a Ricca: Vivalapallapodcast Ricca-Virtus Langhe
Classifica: Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 18; Prodeo 16; Roero Isolamenti Canalese 13; Imperiese e Centro Incontri Gallese 12; Castiati Castagnole Lanze 11; Virtus Langhe e Gottasecca 10; Peveragno 8; Vivalapallapodcast Ricca e San Leonardo 6; Castiglia Costruzioni Bormidese 2.
COPPA ITALIA SERIE C1 - Finale
Domenica 31 agosto ore 21
a Imperia: Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Prodeo
SERIE C2
Girone 1 - Terza giornata
Monastero Dronero-San Biagio 9-2
Riposa: Bormidese
Classifica: Monastero Dronero 2; San Biagio 1; Bormidese 0.
Girone 2 - Terza giornata
Peveragno-Neivese 9-7
Pro Paschese B-Monticellese 9-7
Classifica: Pro Paschese B 3; Monticellese, Neivese e Peveragno 1.
Girone 3 - Terza giornata
Benese-Ceva 9-4
Virtus Langhe-Pro Paschese A 9-4
Classifica: Virtus Langhe 3; Pro Paschese A 2; Benese 1; Ceva 0.
Girone 4 - Terza giornata
Pro Spigno-Subalcuneo 0-9
Pompeiana-Pieve di Teco 7-9
Classifica: Subalcuneo e Pieve di Teco 2; Pro Spigno 1; Pompeiana 0.
COPPA ITALIA SERIE C2 - Finale
Domenica 31 agosto ore 17
a Imperia: Monastero Dronero-Pro Paschese B
FEMMINILE
Andata semifinali
Domenica 24 agosto ore 19
a Imperia: San Leonardo-Gymnasium Albese
Sabato 23 agosto ore 20
a Diano Castello: Amici del Castello-Canalese
Ritorno semifinali
Lunedì 1° settembre ore 19
ad Alba: Gymnasium Albese-San Leonardo
Domenica 7 settembre ore 18
a Canale: Canalese-Amici del Castello
COPPA ITALIA FEMMINILE - Finale
Mercoledì 27 agosto ore 21
ad Andora: San Leonardo-Amici del Castello
UNDER 21
Nona e ultima di ritorno
Peveragno A-San Leonardo 9-2
Subalcuneo-Araldica Castagnole Lanze 9-7
Speb-Taggese 9-1
Prodeo-Cortemilia 0-9 forfait medico
Virtus Langhe-Peveragno B 9-4
Classifica finale: Subalcuneo 15; Peveragno A 14; Speb 13; Taggese 12; Araldica Castagnole Lanze e Cortemilia 11; Virtus Langhe e San Leonardo 6; Peveragno B 2; Prodeo -1.
Araldica Castagnole Lanze quinta e Cortemilia sesta per vittorie negli scontri diretti
Virtus Langhe settima e San Leonardo ottava per vittorie negli scontri diretti
UNDER 21 - Quarti di finale
Subalcuneo-San Leonardo
Taggese-Araldica Castagnole Lanze
Speb-Cortemilia
Peveragno A-Virtus Langhe
COPPA ITALIA UNDER 21 - Finale
Sabato 30 agosto ore 17
ad Andora: Subalcuneo-Peveragno A
ALLIEVI
Girone 1 - Terza giornata
Subalcuneo-Pro Paschese A 3-8
Riposa: Bormidese B
Classifica: Pro Paschese A 2; Subalcuneo 1; Bormidese B 0.
Girone 2 - Terza giornata
Amici del Castello-Ceva 4-8
Riposa: Merlese
Classifica: Merlese 2; Ceva 1; Amici del Castello 0.
Girone 3 - Terza giornata
Pro Paschese B-Bormidese A 8-1
Riposa: San Leonardo
Classifica: San Leonardo 2; Pro Paschese B 1; Bormidese A 0.
Girone 4 - Terza giornata
Albese-Bubbio 5-8
Virtus Langhe-San Biagio 8-1
Classifica: Bubbio 3; Albese 2; Virtus Langhe 1; San Biagio 0.
COPPA ITALIA ALLIEVI - Finale
Mercoledì 27 agosto ore 18
ad Andora: Pro Paschese A-Bubbio
ESORDIENTI
Girone 1 - Terza giornata
Cortemilia-Neivese B 7-6
Riposa: Subalcuneo
Classifica: Subalcuneo 2; Cortemilia 1; Neivese B 0.
Girone 2 - Terza giornata
San Leonardo-Albese 7-1
Sabato 16 agosto ore 18
a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Alta Langa
Classifica: San Leonardo 3; Pro Paschese A e Alta Langa 1; Albese 0.
Girone 3 - Terza giornata
Speb-Don Dagnino 7-2
Pro Paschese B-Neivese A 7-1
Classifica: Speb 3; Pro Paschese B 2; Don Dagnino 1; Neivese A 0.
Girone 4 - Terza giornata
Araldica Castagnole Lanze-Amici del Castello 7-2
Martedì 19 agosto ore 18.30
a Ricca: Ricca-Merlese
Classifica: Ricca 2; Merlese e Araldica Castagnole Lanze 1; Amici del Castello 0.
COPPA ITALIA ESORDIENTI - Finale
Venerdì 29 agosto ore 17.30
a Imperia: Ricca-San Leonardo
PULCINI
Andata ottavi di finale
Martedì 19 agosto ore 19
a Monastero Dronero: Monastero Dronero B-San Leonardo A
Albese A-Merlese B 7-2
San Leonardo B-Araldica Castagnole Lanze 7-0 forfait
Pro Paschese-San Biagio 7-0
Merlese A-Monastero Dronero A 7-0
Lunedì 18 agosto ore 18.30
a Monastero Bormida: Valle Bormida-Ceva
Don Dagnino-Albese B 7-3
Ritorno ottavi di finale
Lunedì 25 agosto ore 19
a Imperia: San Leonardo A-Monastero Dronero B
Venerdì 22 agosto ore 20
a Mondovì: Merlese B-Albese A
Domenica 24 agosto ore 18
a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-San Leonardo B
Lunedì 25 agosto ore 18
a San Biagio Mondovì: San Biagio-Pro Paschese
Giovedì 21 agosto ore 18.30
a Monastero Dronero: Monastero Dronero A-Merlese A
Giovedì 21 agosto ore 18.30
a Ceva: Ceva-Valle Bormida
Venerdì 22 agosto ore 18
Albese B-Don Dagnino
Ricca qualificata
COPPA ITALIA PULCINI - Finale
Domenica 31 agosto ore 15.30
a Imperia: Ricca-San Leonardo A
PROMOZIONALI
Ottavi di finale in gara unica
Sabato 23 agosto ore 18
ad Alba: Albese-Ricca B
Giovedì 21 agosto ore 18.30
a Ricca: Ricca A-Canalese
Mercoledì 20 agosto ore 20
Gottasecca-Cortemilia B
Sabato 23 agosto ore 17
a Cortemilia: Cortemilia A-Ceva
Giovedì 21 agosto ore 20.30
a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Centro Incontri Gallese
Mercoledì 20 agosto ore 19
a San Rocco di Bernezzo: Speb-Merlese
Mercoledì 20 agosto ore 18.30
ad Andora: Don Dagnino-Amici del Castello
Venerdì 22 agosto ore 18
a Taggia: Taggese-Pieve di Teco A
COPPA ITALIA PROMOZIONALI - Finale
Sabato 30 agosto ore 15
ad Andora: Ricca A-Don Dagnino