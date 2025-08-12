Pallapugno: la situazione aggiornata sui campionati senior, giovanili e la Coppa Italia

Play out - Prima giornata

Imperiese-Nibo Galvanotecnica Monticellese 9-1

Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Roero Isolamenti Canalese 9-5

Classifica: Imperiese 15; Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 14; Roero Isolamenti Canalese e Nibo Galvanotecnica Monticellese 9.

Girone salvezza - Prima giornata

Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio-Pieve di Teco 9-7

Araldica Castagnole Lanze-Speb 9-0

Classifica: Araldica Castagnole Lanze 10; Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio 8; Pieve di Teco e Speb 3.

COPPA ITALIA SERIE A - Finale

Venerdì 29 agosto ore 21

a Imperia: Marchisio Nocciole Cortemilia-Alta Langa

SERIE B

Play off - Prima giornata

Gottasecca-Benese 9-7

Officine Pesce Bubbio-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-5

Classifica: Officine Pesce Bubbio e Gottasecca 20; Bcc Pianfei Pro Paschese e Benese 15.

Play out - Prima giornata

Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Castiglia Costruzioni Bormidese 9-7

Castiati Neivese-Amici del Castello 8-9

Classifica: Castiati Neivese 15; Fbc Sabbiature Augusto Manzo 14; Amici del Castello 12; Castiglia Costruzioni Bormidese 11.

Girone salvezza - Prima giornata

Valle Bormida-Alusic Merlese 9-1

Abrigo Olio Desiderio Ricca-Virtus Langhe 7-9

Classifica: Valle Bormida 9; Virtus Langhe 8; Abrigo Olio Desiderio Ricca 4; Alusic Merlese 1.

COPPA ITALIA SERIE B - Finale

Sabato 30 agosto ore 21

ad Andora: Officine Pesce Bubbio-Gottasecca

SERIE C1

Posticipo nona di ritorno

Castiati Castagnole Lanze-Peveragno 9-3

Decima di ritorno

Roero Isolamenti Canalese-Prodeo 9-3

San Leonardo-Centro Incontri Gallese 7-9

Peveragno-Castiglia Costruzioni Bormidese 1-9

Imperiese-Castiati Castagnole Lanze 9-0 forfait medico

Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Gottasecca 9-0

Martedì 12 agosto ore 21

a Ricca: Vivalapallapodcast Ricca-Virtus Langhe

Classifica: Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 18; Prodeo 16; Roero Isolamenti Canalese 13; Imperiese e Centro Incontri Gallese 12; Castiati Castagnole Lanze 11; Virtus Langhe e Gottasecca 10; Peveragno 8; Vivalapallapodcast Ricca e San Leonardo 6; Castiglia Costruzioni Bormidese 2.

COPPA ITALIA SERIE C1 - Finale

Domenica 31 agosto ore 21

a Imperia: Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Prodeo

SERIE C2

Girone 1 - Terza giornata

Monastero Dronero-San Biagio 9-2

Riposa: Bormidese

Classifica: Monastero Dronero 2; San Biagio 1; Bormidese 0.

Girone 2 - Terza giornata

Peveragno-Neivese 9-7

Pro Paschese B-Monticellese 9-7

Classifica: Pro Paschese B 3; Monticellese, Neivese e Peveragno 1.

Girone 3 - Terza giornata

Benese-Ceva 9-4

Virtus Langhe-Pro Paschese A 9-4

Classifica: Virtus Langhe 3; Pro Paschese A 2; Benese 1; Ceva 0.

Girone 4 - Terza giornata

Pro Spigno-Subalcuneo 0-9

Pompeiana-Pieve di Teco 7-9

Classifica: Subalcuneo e Pieve di Teco 2; Pro Spigno 1; Pompeiana 0.

COPPA ITALIA SERIE C2 - Finale

Domenica 31 agosto ore 17

a Imperia: Monastero Dronero-Pro Paschese B

FEMMINILE

Andata semifinali

Domenica 24 agosto ore 19

a Imperia: San Leonardo-Gymnasium Albese

Sabato 23 agosto ore 20

a Diano Castello: Amici del Castello-Canalese

Ritorno semifinali

Lunedì 1° settembre ore 19

ad Alba: Gymnasium Albese-San Leonardo

Domenica 7 settembre ore 18

a Canale: Canalese-Amici del Castello

COPPA ITALIA FEMMINILE - Finale

Mercoledì 27 agosto ore 21

ad Andora: San Leonardo-Amici del Castello

UNDER 21

Nona e ultima di ritorno

Peveragno A-San Leonardo 9-2

Subalcuneo-Araldica Castagnole Lanze 9-7

Speb-Taggese 9-1

Prodeo-Cortemilia 0-9 forfait medico

Virtus Langhe-Peveragno B 9-4

Classifica finale: Subalcuneo 15; Peveragno A 14; Speb 13; Taggese 12; Araldica Castagnole Lanze e Cortemilia 11; Virtus Langhe e San Leonardo 6; Peveragno B 2; Prodeo -1.

Araldica Castagnole Lanze quinta e Cortemilia sesta per vittorie negli scontri diretti

Virtus Langhe settima e San Leonardo ottava per vittorie negli scontri diretti

UNDER 21 - Quarti di finale

Subalcuneo-San Leonardo

Taggese-Araldica Castagnole Lanze

Speb-Cortemilia

Peveragno A-Virtus Langhe

COPPA ITALIA UNDER 21 - Finale

Sabato 30 agosto ore 17

ad Andora: Subalcuneo-Peveragno A

ALLIEVI

Girone 1 - Terza giornata

Subalcuneo-Pro Paschese A 3-8

Riposa: Bormidese B

Classifica: Pro Paschese A 2; Subalcuneo 1; Bormidese B 0.

Girone 2 - Terza giornata

Amici del Castello-Ceva 4-8

Riposa: Merlese

Classifica: Merlese 2; Ceva 1; Amici del Castello 0.

Girone 3 - Terza giornata

Pro Paschese B-Bormidese A 8-1

Riposa: San Leonardo

Classifica: San Leonardo 2; Pro Paschese B 1; Bormidese A 0.

Girone 4 - Terza giornata

Albese-Bubbio 5-8

Virtus Langhe-San Biagio 8-1

Classifica: Bubbio 3; Albese 2; Virtus Langhe 1; San Biagio 0.

COPPA ITALIA ALLIEVI - Finale

Mercoledì 27 agosto ore 18

ad Andora: Pro Paschese A-Bubbio

ESORDIENTI

Girone 1 - Terza giornata

Cortemilia-Neivese B 7-6

Riposa: Subalcuneo

Classifica: Subalcuneo 2; Cortemilia 1; Neivese B 0.

Girone 2 - Terza giornata

San Leonardo-Albese 7-1

Sabato 16 agosto ore 18

a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Alta Langa

Classifica: San Leonardo 3; Pro Paschese A e Alta Langa 1; Albese 0.

Girone 3 - Terza giornata

Speb-Don Dagnino 7-2

Pro Paschese B-Neivese A 7-1

Classifica: Speb 3; Pro Paschese B 2; Don Dagnino 1; Neivese A 0.

Girone 4 - Terza giornata

Araldica Castagnole Lanze-Amici del Castello 7-2

Martedì 19 agosto ore 18.30

a Ricca: Ricca-Merlese

Classifica: Ricca 2; Merlese e Araldica Castagnole Lanze 1; Amici del Castello 0.

COPPA ITALIA ESORDIENTI - Finale

Venerdì 29 agosto ore 17.30

a Imperia: Ricca-San Leonardo

PULCINI

Andata ottavi di finale

Martedì 19 agosto ore 19

a Monastero Dronero: Monastero Dronero B-San Leonardo A

Albese A-Merlese B 7-2

San Leonardo B-Araldica Castagnole Lanze 7-0 forfait

Pro Paschese-San Biagio 7-0

Merlese A-Monastero Dronero A 7-0

Lunedì 18 agosto ore 18.30

a Monastero Bormida: Valle Bormida-Ceva

Don Dagnino-Albese B 7-3

Ritorno ottavi di finale

Lunedì 25 agosto ore 19

a Imperia: San Leonardo A-Monastero Dronero B

Venerdì 22 agosto ore 20

a Mondovì: Merlese B-Albese A

Domenica 24 agosto ore 18

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-San Leonardo B

Lunedì 25 agosto ore 18

a San Biagio Mondovì: San Biagio-Pro Paschese

Giovedì 21 agosto ore 18.30

a Monastero Dronero: Monastero Dronero A-Merlese A

Giovedì 21 agosto ore 18.30

a Ceva: Ceva-Valle Bormida

Venerdì 22 agosto ore 18

Albese B-Don Dagnino

Ricca qualificata

COPPA ITALIA PULCINI - Finale

Domenica 31 agosto ore 15.30

a Imperia: Ricca-San Leonardo A

PROMOZIONALI

Ottavi di finale in gara unica

Sabato 23 agosto ore 18

ad Alba: Albese-Ricca B

Giovedì 21 agosto ore 18.30

a Ricca: Ricca A-Canalese

Mercoledì 20 agosto ore 20

Gottasecca-Cortemilia B

Sabato 23 agosto ore 17

a Cortemilia: Cortemilia A-Ceva

Giovedì 21 agosto ore 20.30

a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Centro Incontri Gallese

Mercoledì 20 agosto ore 19

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Merlese

Mercoledì 20 agosto ore 18.30

ad Andora: Don Dagnino-Amici del Castello

Venerdì 22 agosto ore 18

a Taggia: Taggese-Pieve di Teco A

COPPA ITALIA PROMOZIONALI - Finale

Sabato 30 agosto ore 15

ad Andora: Ricca A-Don Dagnino