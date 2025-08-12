Ieri 11 agosto al Pala Cipir è scattata ufficialmente la stagione 2025/26 della Fulgor Basket . Un raduno aperto al pubblico che ha visto la squadra accolta dal calore dei tifosi, tra applausi, strette di mano e primi sorrisi. Il pomeriggio è stato l’occasione per presentare i volti nuovi, riabbracciare i confermati e dare inizio al primo allenamento ufficiale dell’anno.

Il coach, intervenuto davanti ai presenti, ha dichiarato: «Abbiamo iniziato a cercare la chimica di squadra, che in questo periodo della stagione è l’aspetto più importante. Il lavoro è partito con un ricondizionamento generale insieme al preparatore atletico, e nei prossimi giorni inizieremo anche a lavorare in campo per trovare i primi equilibri. Sono contento, siamo carichi e felice del gruppo che abbiamo costruito. Daremo sempre il massimo, con l’obiettivo di raggiungere il miglior risultato possibile. Ora si lavora, con entusiasmo e determinazione».

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

La preparazione proseguirà con un calendario fitto di impegni:

Martedì 19 agosto – Visita dei giocatori presso Fisiodelta a Domodossola, partner ufficiale della Fulgor, per i test di idoneità, rilevazioni e visite mediche.

PARTITE DI PRE-SEASON

Lunedì 25 agosto ore 18:00 – Fulgor Basket vs Monthey-Chablais (A1 Svizzera) – Pala Cipir

Sabato 30 agosto ore 18:00 – Trofeo Bertolazzi: Fulgor Basket vs Vigevano (Serie B1) – Pala Cipir

Sabato 6 settembre ore 18:00 – Trofeo Emisfera: Fulgor Basket vs Lugano (A1 Svizzera) – Pala Cipir

Mercoledì 10 settembre ore 18:00 – Fulgor Basket vs Gallarate (B1 Interregionale) – Pala Cipir

Sabato 13 settembre ore 18:00 – Fulgor Basket vs Torino (Serie A2) – Pala Cipir

CAMPIONATO DI SERIE B - PRIMA GIORNATA

Sabato 20 settembre ore 21:00 – Fulgor Basket vs Novipiù Monferrato Basket – Pala Cipir, Gravellona Toce

La nuova stagione è ufficialmente iniziata. La Fulgor Basket invita i tifosi a seguire la squadra in questo percorso, riempiendo il Pala Cipir di passione, tifo e colori rossoverdi.