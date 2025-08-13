Reale Mutua Fenera Chieri ’76: la nuova stagione prende il via

La nuova stagione della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 sta ormai per prendere il via. Il raduno è fissato per lunedì 18 agosto, quando al mattino le dieci giocatrici non impegnate con le rispettive nazionali si ritroveranno al PalaFenera per una sessione di pesi.

Nel pomeriggio a partire dalle ore 16 è previsto l’allenamento di tecnica, aperto al pubblico per offrire la possibilità ai tifosi di salutare squadra e staff, incluso coach Negro in collegamento da remoto.

