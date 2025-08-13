BEA Chieri: Coach Francesco Corrado nuovo Responsabile Tecnico del Settore Giovanile

Dopo tre stagioni insieme ricche di soddisfazioni, culminate con la grande soddisfazione del Titolo Under 14 Femminile della scorsa stagione, coach Francesco Corrado è il nuovo Responsabile Tecnico del Settore Giovanile BEA. Un incarico che lo vede aumentare le proprie responsabilità nel Progetto, con competenze tecniche che spazieranno dalle ultime fasce del minibasket all’Under 17, con l’obiettivo di costruire di concerto con lo staff un percorso di crescita e miglioramento per i nostri atleti sempre più lineare e diretto.

Classe 1990, Corrado vanta una lunga esperienza da giocatore nei campionati senior regionali (dalla C Gold alla Serie D), terminata dal protagonista nella Prima Squadra BEA Chieri (stagione 2023-2024). La sua carriera in panchina parte nel 2010 come Istruttore Minibasket in casa PNC Cirié. Nel 2016 si sposta alla USAC Rivarolo e rimane qui fino al 2021. Segue l’esperienza al Lo.Vi. Borgaro, dove sfiora le Final 4 con il gruppo Under 13, per poi entrare nello staff BEA nella stagione 2022-23. Qui le soddisfazioni sono molteplici, con la grande crescita del gruppo classe 2010 culminata con la Finale Regionale Under 14 Gold due anni fa, e il già citato Titolo Under 14 Femminile della passata stagione. Ora un nuovo capitolo con nuove responsabilità, impegnato direttamente in panchina alla guida dei gruppi Under 14 Gold e Under 17 Eccellenza e come Responsabile Tecnico del Settore Giovanile.

«Questa sarà una stagione di crescita importante per Coach Corrado – commenta il GM BEA Salvatore Morena – Stiamo cercando di sviluppare insieme la sua professionalità, dopo il suo ottimo inserimento nel nostro Progetto. Siamo sicuri che, anche da Responsabile Tecnico del Settore Giovanile, farà molto bene. Le sue idee saranno un valore aggiunto per tutti i Leopardi. Sono sicuro che cresceremo ancora insieme».

Le parole di Coach Corrado:

«Sono entusiasta di iniziare questa nuova tappa con BEA Chieri. Voglio proseguire il percorso di qualità iniziato, negli anni scorsi, con Coach Franz Conti. I ragazzi resteranno sempre al centro del Progetto, con l’obiettivo di offrire percorsi importanti di crescita, fino all’arrivo in Prima Squadra e ai contesti migliori per valorizzare le attitudini di ciascuno di loro.»