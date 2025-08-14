La Reale Mutua Basket Torino è nel pieno della prima settimana di preparazione

Siamo entrati nel vivo della prima settimana di preparazione della Reale Mutua Basket Torino in vista della nuova stagione. Dopo il raduno dello scorso 8 agosto, i ragazzi gialloblù stanno trascorrendo le prime giornate di lavoro al PalaBurgo di San Mauro Torinese, sotto la guida di coach Paolo Moretti e del suo nuovo staff tecnico: gli assistenti Flavio Bottiroli e Andrea Lazzari, più l’assistente preparatore fisico Davide Beratto (il preparatore “titolare”, Roberto Marocco, è impegnato con la nazionale italiana U16 agli Europei di Tbilisi). Tra gli allenamenti in programma, anche una sessione a porte aperte che ha visto una buona partecipazione di pubblico, con i tifosi che hanno avuto la possibilità di salutare per la prima volta i nuovi volti della squadra e di reincontrare anche i protagonisti confermati dalla scorsa stagione, a partire da capitan Matteo Schina .

Proprio il capitano, che si appresta a vestire la maglia della Reale Mutua per la quarta stagione consecutiva, ha parlato delle sue impressioni dopo le prime giornate di preparazione.

«Le sensazioni sono ottime, ho trovato un gruppo dedito al lavoro, che ha grande voglia di impegnarsi. Il primo obiettivo è di trovare subito una buona chimica e conoscersi l'un l'altro. C'è tanta voglia di tornare a competere ma ci vuole pazienza e bisogna procedere un passo alla volta nella preparazione. Abbiamo iniziato da poco ma siamo contenti e stiamo bene insieme», ha affermato il playmaker classe 2001.

A dirigere il gruppo, coach Paolo Moretti è confermatissimo dopo l’eccellente rush finale nella passata stagione, in cui il tecnico toscano – sulla panchina gialloblù dallo scorso febbraio – ha guidato la squadra ad un record di 10 vittorie e 3 sconfitte nella parte conclusiva della regular season, con il percorso della postseason interrotto ai play-in contro Pesaro.

«Stiamo chiudendo il primo blocco della fase di preparazione, poi ci riposeremo a Ferragosto e riprenderemo nel weekend prima di recarci in montagna per il ritiro», racconta coach Moretti. «Il focus sicuramente è stato quello di ritrovare la condizione fisica e atletica, iniziando a mettere un po' di benzina nel nostro motore. Poi nei momenti in cui i carichi di lavoro ce lo consentivano, abbiamo introdotto i primi concetti di pallacanestro. Abbiamo iniziato le prime partitelle, seppur in maniera graduale per evitare sovraccarichi fisici. In montagna inizieremo una fase un po' più intensa dal punto di vista del gioco, contando anche sulle condizioni climatiche ottimali che pensiamo di trovare a Bielmonte.»

Ultimi due giorni di lavoro a San Mauro, poi per il secondo anno consecutivo la Reale Mutua – dal 18 al 22 agosto – si recherà in ritiro estivo a Bielmonte: sarà una tappa strategica nel programma di preparazione verso la stagione 2025/26, per continuare a lavorare intensamente e consolidare sempre di più la chimica del gruppo, il tutto all’interno della bellissima cornice di montagna dell’Oasi Zegna (si ringraziano Chalet Bielmonte, Basketball Skills Camp Bielmonte e Palasport Bielmonte per l’ospitalità).

Una volta rientrati dal ritiro, sarà tempo di affrontare le prime amichevoli per iniziare a valutare il lavoro svolto nella prima fase di preparazione.

SETTIMANA 1 – IL ROSTER

#6 – Matteo Ghirlanda (Ala | ITA)

#8 – Matteo Schina (Playmaker | ITA) – CAPITANO

#9 – Davide Bruttini (Centro | ITA)

#10 – Robert Allen (Ala/Centro | USA)

#12 – Umberto Stazzonelli (Guardia/Ala | ITA)

#13 – Kesmor Osatwna (Ala | ITA)

#22 – Federico Massone (Play/Guardia | ITA)

#28 – Giovanni Severini (Guardia/Ala | ITA)

#31 – MaCio Teague (Guardia | USA)

#33 – Dario Zucca (Ala/Centro | ITA)

#46 – Lorenzo Tortù (Ala | ITA)

N.A. – Diego Andreone (Guardia/ala | 2006)

N.A. – Luca Bartoccini (Ala/centro | 2004)

N.A. – Success Eruke (Ala/centro | 2006)

N.A. – Stefano Origlia (Ala | 2007)

N.A. – Malvin Moris Paniagua (Playmaker | 2005)

N.A. – Davide Romagnoli (Guardia/ala | 2005)

STAFF TECNICO

Allenatore: Paolo Moretti

Assistenti allenatori: Flavio Bottiroli, Andrea Lazzari

Preparatore fisico: Roberto Marocco

Assistente preparatore fisico: Davide Beratto

Fisioterapisti: Marco Daniele, Nicolò Brighenti

Medici sociali: Dott. Stefano Suraci, Dott. Francesco Gallozzi