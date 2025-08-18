Reale Mutua in ritiro a Bielmonte, si aggrega anche Marco Cusin

Chiusa la prima settimana di lavoro a San Mauro Torinese, la preparazione della Reale Mutua Basket Torino si sposta ora in montagna. Questa mattina, il gruppo gialloblù è partito alla volta di Bielmonte, nell’Oasi Zegna, per il ritiro estivo che durerà fino a venerdì pomeriggio. Per il secondo anno consecutivo, quella di Bielmonte rappresenta una tappa strategica nel programma di preparazione verso la stagione 2025/26, fondamentale per lavorare intensamente e consolidare sempre di più la chimica del gruppo, il tutto all’interno della suggestiva cornice montana dell’Oasi Zegna.

In occasione del ritiro, si è aggregato al gruppo squadra l’atleta Marco Cusin. Il lungo veterano, ancora svincolato, ha chiesto la possibilità di allenarsi con i gialloblù per mantenere la condizione fisica e tecnica.

Il club ha accolto la sua richiesta, potendo contare sull’esperienza che l’ex azzurro metterà al servizio del gruppo e di coach Moretti durante gli allenamenti. Cusin, reduce da una stagione alla Fortitudo Bologna, aveva vestito la maglia della Reale Mutua nel 2023/24.

Insieme a Cusin, sono coinvolti in ritiro anche cinque dei sei atleti giovani che avevano preso parte alle prime sedute di San Mauro, con l’unica eccezione di Diego Andreone, rimasto in città in attesa del pieno recupero da un problema fisico.

Non ha preso parte al ritiro Matteo Ghirlanda, che proseguirà a Torino il suo percorso di riabilitazione al ginocchio destro presso il Medical Lab, a seguito dell’intervento chirurgico a cui era stato sottoposto nel mese di aprile.

Una volta che il gruppo sarà rientrato dal ritiro, sarà tempo di affrontare le prime amichevoli per iniziare a valutare il lavoro svolto nella prima fase di preparazione. Il primo test è in programma per sabato 23 agosto, a Santa Margherita Ligure contro l’Estra Pistoia.

Si ringraziano Chalet Bielmonte, Basketball Skills Camp Bielmonte e Palasport Bielmonte per l’ospitalità.

RITIRO A BIELMONTE – I CONVOCATI

#8 – Matteo Schina (Playmaker | ITA) – CAPITANO

#9 – Davide Bruttini (Centro | ITA)

#10 – Robert Allen (Ala/Centro | USA)

#12 – Umberto Stazzonelli (Guardia/Ala | ITA)

#13 – Kesmor Osatwna (Ala | ITA)

#22 – Federico Massone (Play/Guardia | ITA)

#28 – Giovanni Severini (Guardia/Ala | ITA)

#31 – MaCio Teague (Guardia | USA)

#33 – Dario Zucca (Ala/Centro | ITA)

#46 – Lorenzo Tortù (Ala | ITA)

N.A. – Luca Bartoccini (Ala/centro)

N.A. – Marco Cusin (Centro)

N.A. – Success Eruke (Ala/centro)

N.A. – Stefano Origlia (Ala)

N.A. – Malvin Moris Paniagua (Playmaker)

N.A. – Davide Romagnoli (Guardia/ala)

STAFF TECNICO

Allenatore: Paolo Moretti

Assistenti allenatori: Flavio Bottiroli, Andrea Lazzari

Preparatore fisico: Roberto Marocco

Assistente preparatore fisico: Davide Beratto

Fisioterapista: Marco Daniele