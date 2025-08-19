BEA Chieri: arriva la Prima Squadra Femminile arancio-nera

Una novità importante si aggiunge a quelle già comunicate nelle scorse settimane, per la stagione sportiva 2025-2026 di BEA Chieri: la principale società di pallacanestro del Chierese torna ad avere una Prima Squadra Femminile iscritta ai campionati senior regionali.

Una notizia importante per il movimento cestistico del nostro territorio, a conferma della volontà del Progetto BEA di sviluppare sempre di più il basket in rosa dopo gli ottimi risultati delle scorse stagioni con i due Titoli Regionali Giovanili Under 13 e Under 14. L’obiettivo sarà quello di alzare ancora di più l’asticella, con staff tecnico dedicato e gruppi giovanili in cui tutte le atlete possano trovare spazio per crescere al meglio per sviluppare le proprie potenzialità, anche in virtù della strettissima collaborazione con Libertas Moncalieri, uno dei migliori vivai italiani.

Per farlo, si è scelto di affidare la responsabilità tecnica del settore a Coach Carlo Colò, negli ultimi anni primo assistente della Serie C chierese e che ora dedicherà a pieno le sue capacità allo sviluppo del progetto femminile, guidando direttamente la Prima Squadra.

«Siamo contenti di questo sviluppo del nostro Progetto, in cui crediamo da tempo – commenta il DS Stefano Piccionne – Con la crescita del Settore Femminile, BEA Chieri aggiungerà dei tasselli importanti nella propria presenza sul territorio e nelle proprie iniziative. La società crede molto nel Settore Femminile ed è pronta a investire per dare a tutte le sportive la possibilità di crescere nel miglior contesto possibile».

Il commento di coach Carlo Colò:

«Ringrazio BEA Chieri per la fiducia e per avermi affidato questa nuova responsabilità. Dopo un percorso con la Prima Squadra maschile ricco di esperienze e ricordi indelebili, sono entusiasta di poter contribuire allo sviluppo del settore femminile. Il ritorno di una Prima Squadra femminile rappresenta un passo importante: vogliamo costruire un progetto solido che renda BEA un punto di riferimento per il basket femminile piemontese, offrendo alle atlete un ambiente serio, ambizioso e formativo».