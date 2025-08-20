Basket College Novara: senza impianti sportivi a rischio la preparazione al Campionato di Serie C

Inizio di stagione tutto in salita quello del quinto campionato di fila di Serie C 2025/26 di Basket College Novara che si appresta ad iniziare a settembre. «Ad oggi - annuncia il DS del College Novara Dario Corbellini - non abbiamo alcuna certezza del fatto che potremo utilizzare gli spazi di allenamento del Pala Sartorio ad orari e giorni adeguati. Stiamo cercando di trovare soluzioni valide, ma di questo passo temiamo di dover iniziare la preparazione al Campionato fuori dalla città di Novara perché oggi il Comune, alla prima squadra di Basket per categoria, non è ancora in grado di offrire alcunché». «Abbiamo spedito via mail, diverse richieste all’Assessorato allo Sport del Comune di Novara, - prosegue Dario Corbellini - perché gli spazi di allenamento che avevamo individuato, come tutti gli altri della settimana, da diverse settimane ormai, risultavano appannaggio di due società, peraltro sempre le stesse, che sicuramente non affrontano un campionato agonistico come quello di Serie C e che per dipiù, per quanto risulti, già godono di uso esclusivo in uno degli impianti privati più belli della Città. Impianto molto reclamizzato sui social ma evidentemente, in concreto, poco adoperato. Insomma al Comune di Novara sembra non essere previsto alcun ordine di priorità, viene tutto ridotto ad una sorta di lotteria con una specie di Click-Day senza alcuna possibilità di programmare per chi propone campionati di un certo livello, come il nostro. Rimaste senza esito anche le nostre pacate e sempre costruttive proposte, dall’assessorato allo sport soltanto laconiche e poco giustificate risposte alle nostre mail per dirci che tutto è regolare e che a settembre il Pala Sartorio non sarà comunque utilizzabile. Fino a quando?».

«Siamo davvero preoccupati - prosegue il Presidente di Basket College Novara Andrea Delconte - il campionato di Serie C notoriamente è tra i primi ad iniziare nel mese di settembre ed oggi noi non abbiamo ancora una palestra dove iniziare la preparazione del campionato. Evidentemente ancora sfugge che quello di Serie C è ormai un campionato di semiprofessionismo, da costi e standard minimi molto elevati, che a Novara non esistono in queste condizioni. Per questo ancor di più abbiamo paura che al Sartorio si ripetano ancora situazioni come quelle che abbiamo dovuto sopportare lo scorso anno e che potevano costarci un intero campionato, per mancanze o decisioni prese dal Comune di Novara: gare di campionato ed allenamenti al Pala Verdi annullati per usi concessi ad altri, costose sanzioni Federali per mancato funzionamento delle attrezzature di gara, ancora più di un mese di stop forzato senza allenamenti e partite per una banalissima sostituzione di un tabellone. Insomma, organizzare un campionato di levatura di Serie C Nazionale a Novara sembra davvero impossibile!» Conclude il Presidente Andrea Delconte «ancora oggi, come le scorse stagioni, non abbiamo la possibilità di allenarci con regolarità nella sede di gioco del nostro campionato, il Pala Verdi, così ormai da sentirci ospiti, alle volte anche mal sopportati, in quella che dovrebbe essere la casa naturale della pallacanestro e della nostra società, così da garantire, almeno, i requisiti minimi per organizzare un campionato come quello di Serie C Nazionale, che con così tanto impegno abbiamo difeso e vogliamo continuare ad onorare e regalare a tutti gli appassionati novaresi. Basket College Novara ha fatto il suo dovere, salvandosi la scorsa stagione e rinforzando la squadra rendendola ancora più giovane e rappresentativa del nostro territorio. Auspichiamo attenderci altrettanto da chi dovrebbe garantire istituzionalmente pari attenzione, dignità e trattamento, d’altronde per come già avvenuto per altre discipline sportive cittadine. Confidiamo davvero in rapide, decisive e favorevoli novità».