Basket College Novara: interviene la Provincia, la preparazione precampionato e’ salva

Grazie al decisivo intervento della Provincia di Novara per il tramite della Consigliera Delegata Istruzione e Sport Barbara Pace, Basket College Novara potrà regolarmente svolgere la preparazione precampionato grazie alla concessione straordinaria della Palestra ITC Bellini di Via Crimea.

«Siamo sempre stati convinti del costante supporto delle Istituzioni locali, ed anche questa volta è stato così: in questo caso non possiamo che ringraziare la Provincia ed in particolare la Consigliera Delegata Istruzione e Sport Barbara Pace, per la rapidità e decisione con cui si è arrivati alla risoluzione del problema. Come abbiamo già avuto modo di spiegare, per noi questa concessione era fondamentale, infatti permetterà alle nostre squadre giovanili Under 15 e Under 17 di potersi preparare agli spareggi dei prestigiosi campionati Gold d’inizio settembre. E nel frattempo, pur con qualche difficoltà logistica, a consentire la preparazione al Campionato di Serie C nazionale della prima squadra, nell’attesa naturalmente che il Comune di Novara sblocchi le concessioni della nostra sede di gioco, il Pala Sartorio di Viale Verdi».

«Le associazioni sportive, specie quando spendono così grandi sforzi alle attività rivolte a giovani e giovanissimi, come College Novara - commenta la Consigliera Delegata della Provincia Barbara Pace - meritano sempre il massimo supporto ed attenzione per quanto ragionevolmente possibile intervenire. Conosciamo bene quanto pesino nelle pubbliche amministrazioni i paletti della burocrazia, ma con la giusta attenzione e sensibilità volere e potere possono arrivare a coincidere, e questo è stato fatto. Con l’occasione un grande “viva il lupo” alla Stagione Sportiva di Basket College Novara». NOVARA E’ SALVA