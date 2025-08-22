Pallapugno: la Coppa Italia e i risultati delle partite di mercoledì 20 e giovedì 21 agosto

Coppa Italia 2025

Venerdì 22 agosto, alle 15, presso la sala multimediale della Camera di commercio di Imperia, si terrà la conferenza stampa di presentazione delle finali della Coppa Italia 2025 di pallapugno. All'incontro parteciperanno Enrico Costa e Marco Scajola, rispettivamente, presidente e vicepresidente vicario della Fipap, la Federazione italiana pallapugno. Saranno illustrate le date, le sedi e le squadre partecipanti alle finali delle diverse categorie.