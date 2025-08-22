Basket Torino, concluso il ritiro a Bielmonte, domani primo test con Pistoia

Si conclude oggi il ritiro estivo della Reale Mutua Basket Torino a Bielmonte, nell’ Oasi Zegna , che ha rappresentato per il gruppo gialloblù un’importante tappa di lavoro e crescita in vista della stagione 2025/26.

Il ritiro estivo è stato strategico per continuare a lavorare intensamente e consolidare l’affiatamento di un gruppo che include tanti volti nuovi. Nel corso dei cinque giorni in montagna, la squadra ha svolto le sessioni di allenamento al Palasport Bielmonte, seguendo un programma che prevedeva doppie sedute giornaliere.

Gialloblù di ritorno sotto la Mole ma non per molto. Infatti, gli uomini di coach Moretti si appresteranno ad affrontare il primo test di preseason: in campo domani a Santa Margherita Ligure, alle ore 18.00 contro Pistoia, dove l’obiettivo dello scrimmage sarà quello di iniziare a mettere in pratica i concetti su cui il gruppo ha lavorato nei giorni di ritiro in Oasi Zegna.

Coach Paolo Moretti commenta: «L’amichevole di domani contro Pistoia rappresenta la chiusura di questo primo ciclo di lavoro. Dopo una prima fase di approccio e di conoscenza delle condizioni dei giocatori, abbiamo iniziato a incrementare il carico di lavoro, aumentando l’intensità soprattutto in questi giorni di ritiro a Bielmonte. Mi aspetto quindi una squadra carica di stress da fatica, ma allo stesso tempo un gruppo che abbia recepito le prime informazioni integrate in una decina di allenamenti di pallacanestro vera e propria. Ci aspettiamo che questi concetti emergano domani nella prima amichevole».

Gli avversari di domani, guidati da coach Tommaso Della Rosa, rappresentano una delle squadre che Torino affronterà nella nuova stagione di Serie A2, dopo la retrocessione dei toscani dalla massima serie. Pistoia ha già disputato il primo test precampionato il 16 agosto contro Montecatini, presentando ai propri tifosi il nuovo gruppo biancorosso che vede nel roster giocatori di livello come Jazz Johnson, scorer ormai veterano della A2, e il lungo torinese Simone Zanotti.