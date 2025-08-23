Pallapugno: Finali di Coppa Italia 2025

Il presidente della Federazione italiana pallapugno Enrico Costa e l’assessore regionale della Liguria Marco Scajola, in qualità di vicepresidente vicario, hanno presentato il calendario delle finali della Coppa Italia 2025 di pallapugno che si svolgeranno con una nuova formula che prevederà l’utilizzo di due sferisteri, quello di Imperia e quello di Andora, per quattro giornate dedicate totalmente allo sport.

Alla conferenza stampa erano presenti, tra gli altri, il presidente del comitato Fipap Liguria Giacomo Raineri, il sindaco di Andora Mauro Demichelis con l‘assessore Monica Risso e l’assessore allo Sport del Comune di Imperia Marcella Roggero. Hanno presenziato anche i delegati provinciali del Coni di Imperia e Savona e le società sportive organizzatrici San Leonardo e Don Dagnino.



Enrico Costa: «Le finali di Coppa Italia 2025 rappresentano un momento straordinario non solo per celebrare l'eccellenza sportiva delle nostre squadre, ma anche per incontrare da vicino società, atleti e appassionati. È un’occasione preziosa per confrontarsi sulle sfide che riguardano il futuro della pallapugno, raccogliere idee e proposte e lavorare insieme per migliorare, anno dopo anno, la qualità e la visibilità della nostra disciplina.

La Coppa Italia è anche un’occasione per promuovere la pallapugno sul territorio e far conoscere la nostra tradizione sportiva a un pubblico più ampio. Organizzare le finali in Liguria, tra Imperia e Andora, significa portare la pallapugno nei luoghi dov'è nata e cresciuta, valorizzando al tempo stesso il legame profondo tra sport, territorio e comunità. È questa la strada per far crescere la nostra Federazione e rendere sempre più viva la passione che ci unisce».