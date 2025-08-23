Igor Agil Volley B2/U18: suona la campanella

Ultimi giorni di vacanza. Lunedì 25 agosto suona la campanella per la B2/U18 targata Igor Agil Volley. Primo appuntamento nel pomeriggio di lunedì al PalaAgil a Trecate e poi due settimane di preparazione con doppi allenamenti prima che inizino le scuole e ci si avvicini di conseguenza al campionato (prima giornata 11/12 ottobre).

A guidare le Igorine il tecnico Giovanni Galesso, che inizia così il suo secondo anno coi colori Igor Agil Volley: «Sono molto contento, oltre che orgoglioso della fiducia che mi viene accordata, e questo implica da parte mia grandi responsabilità. È il secondo anno, - dice - quindi ho avuto modo di conoscere un po’ meglio il contesto: mi sento di dire che l’interesse e l’organizzazione dedicate al settore giovanile sono davvero importanti».

Con che spirito si torna in palestra? «Con l’unico che conosciamo: quello di rimboccarsi le maniche per costruire qualcosa che possa diventare importante!».

Come sempre una formazione giovanissima, che disputerà anche il campionato di categoria giovanile U18. Le Igorine, che saranno presentate nei prossimi giorni, sono, altra consuetudine, un mix di giovani del vivaio di casa e di volti nuovi.

«Il gruppo è composto più o meno per metà da 2008 e per metà da 2009, senza considerare le atlete Under 16 che saranno coinvolte sistematicamente con il gruppo dell’Under 18. Sono convinto che ognuno di noi abbia ben chiare tante sfide tecniche, - prosegue l'allenatore - caratteriali e umane da accettare e provare a vincere, e in uno sport come il nostro questo può avvenire pienamente solo attraverso la squadra. Come in tutte le sfide che si rispettino, ci sarà da soffrire… ma assieme faremo di tutto per vincerle!».