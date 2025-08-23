Tuttosport.com

Basket Torino, scrimmage con Pistoia

Buon primo test per la Reale Mutua contro Pistoia. Moretti: «soddisfatto dell’atteggiamento»
4 min
Basket Torino, scrimmage con Pistoia

Finalmente, di nuovo in campo. Primo test di precampionato per la Reale Mutua Basket Torino per prepararsi in vista della stagione 2025/26. La tappa inaugurale degli incontri di preseason dei gialloblù è Santa Margherita Ligure (GE), per uno scrimmage amichevole contro l’Estra Pistoia, prossima avversaria dei torinesi in Serie A2 Old Wild West.

Per la squadra di coach Moretti - priva del lungodegente Matteo Ghirlanda e di Kesmor Osatwna per indisposizione - è la prima occasione per iniziare a mettere in pratica i concetti su cui il gruppo ha lavorato in due settimane di preparazione tra San Mauro Torinese e Bielmonte.

Per lo scrimmage in scena al palazzetto di Santa Margherita, si è deciso di non registrare un risultato finale, azzerando il punteggio al termine di ogni quarto. Non sono registrati anche i falli personali.

QUINTETTI INIZIALI

Torino: Schina, Teague, Severini, Tortù, Allen
Pistoia: Saccaggi, Johnson, Campogrande, Benetti, Zanotti

Fin dall’inizio entrambe le squadre cercano di mettere pressione difensiva. Dopo un paio di minuti di ambientamento, pian piano i gialloblù iniziano a prendere ritmo in attacco, guidati da Allen che mette subito in mostra il suo atletismo con una schiacciata da highlight. Coach Moretti adotta rotazioni profonde, dando spazio a tutti i senior sin dai primi minuti. Col passare dei minuti però emerge il maggior vissuto dei toscani, già con un’amichevole alle spalle rispetto ai gialloblù. Il primo parziale è di 25-16 per Pistoia.

Torino rientra in campo con la faccia giusta: Allen ha energia illimitata a rimbalzo, Tortù porta concretezza per un break di 7-0 in apertura di secondo quarto. L’intensità del lungo americano gialloblù è contagiosa e continua così il buon secondo quarto torinese, anche nella metà campo difensiva. Pistoia prova a reagire affidandosi al talento di Johnson, dall’altra parte invece viene innescata la mano di Teague. Istanti di ottima pallacanestro, con circolazione di palla, per aggiudicarsi il secondo parziale per 18-26.

Terzo periodo in cui l’intensità difensiva delle due squadre prevalgono sugli attacchi, complice anche la fatica che influenza la lucidità nel creare gioco. A differenza dei primi due periodi che hanno visto una predominanza di una delle due squadre, il terzo quarto è caratterizzato da grande equilibrio fino alla sirena sul 16-16.

Nell’ultimo periodo le note rilevanti sono l’intensità, su entrambi i lati del campo, di Allen - ormai una costante - la concretezza in regia di capitan Schina e il buon apporto del giovane Stazzonelli, autore di una prova solida dalla panchina. Il quarto quarto si chiude sul 16-20 per Torino.

Coach Moretti al termine dello scrimmage: «Per noi è stata la prima prova dopo due settimane di allenamenti, sono molto soddisfatto dell’atteggiamento mostrato dai ragazzi, indipendentemente dalla qualità del gioco. Abbiamo reagito a un inizio un po’ a rilento in cui avevamo bisogno di prendere il ritmo, poi possiamo trarre buoni spunti come la volontà di condividere il pallone. Dobbiamo lavorare su diversi aspetti come la difesa e le percentuali al tiro da tre e ai liberi, ma la strada è quella giusta.»

Estra Pistoia - Reale Mutua Torino
Parziali (25-16, 18-26, 16-16, 16-20)

Torino: Schina 10, Bruttini 2, Allen 22, Stazzonelli 10, Massone 5, Severini 3, Teague 13, Zucca 3, Tortù 8, Romagnoli. NE: Eruke, Paniagua. Allenatore: Moretti.

Tutte le news di Piemonte News