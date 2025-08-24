Vandalizzata a Torino la panchina “Just The Person I Am”

Quest’opera, attraverso la sostituzione delle parola “woman” con la parola “ person” rappresenta e sottolinea come i valori e gli obiettivi di Just The Woman I Am siano rivolti all’intera collettività, superando così ogni distinzione di genere.

Il Cus Torino ha scelto con l’associazione Artemixia attraverso la figura di Rosalba Castelli per la realizzazione di questo simbolo in quanto da sempre impegnata con la sua attività nel contrasto alla violenza di genere e alle discriminazioni nei confronti delle donne e dei membri della comunità LGBTQIPA+.

Mercoledì 20 agosto la panchina è stata oggetto di un atto vandalico, ma soprattutto, ciò che è stato vandalizzato sono i valori sopra citati, che rappresentano le fondamenta dei diritti umani.

La circoscrizione 7 rappresentata dal suo Presidente Luca Deri, il quale da sempre sostiene i valori del Cus Torino e di JWIA, si preoccuperà di mettere in sicurezza l’area.

La panchina verrà ripristinata dalla sua autrice il prima possibile.

Il Presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri aggiunge:

«Purtroppo assistiamo quotidianamente ad atti di vandalismo contro i beni pubblici. In questo caso la panchina simboleggiava la lotta e la prevenzione contro i tumori portando avanti un messaggio ampio e rivolgendosi alle soggettività senza distinzioni di genere. L'ufficio tecnico si sta già attivando per la sostituzione temporanea con un asse verde. Seguiremo il percorso dell'artivista Castelli nel cammino di sensibilizzazione "Orme d'ombra" di cui anche la Circoscrizione 7 è ente patrocinante. Al suo ritorno la ripristinerà più bella di prima.»

Presidente del Cus Torino Riccardo D’Elicio:

“Come Presidente del Cus Torino abbiamo fortemente voluto la realizzazione di quest’opera come rappresentazione dei valori da sempre sostenuti da Just The Woman I Am, quali integrazione, socializzazione, prevenzione, corretti stili di vita e parità di genere, che oggi valorizzano l’intera comunità.

Sarà nostra cura che venga ripristinata quest’opera che qualifica l’intero progetto Just The Woman I Am”

Rosalba Castelli e seguito dell’accaduto: «La sparizione di questa panchina mi addolora profondamente, perché non è soltanto un oggetto, ma un simbolo che parla di uguaglianza, libertà e rispetto reciproco. “Just The Person I Am” voleva essere un invito a riconoscere l’unicità e la dignità di ogni persona, senza distinzioni di orientamento, genere o identità. Se da un lato questo gesto ferisce la comunità, dall’altro mi spinge a pensare che il messaggio sia stato talmente apprezzato da qualcunə da volerlo ammirare da vicino, come se fosse un’opera d’arte commissionata e destinata a un luogo privato. Ma questa panchina non nasceva per stare chiusa in una casa: apparteneva a tuttᴈ, al paesaggio urbano, alla collettività. Un gesto come questo non cancella il messaggio, anzi lo rafforza: torneremo a ripristinarla, più forte e più visibile di prima, perché nessun atto vandalico potrà impedirci di continuare a costruire spazi di libertà e di inclusione.»

APPROFONDIMENTO Just The Womam I Am

JTWIA è l’evento che dal 2014, attraverso una corsa-camminata di 5 chilometri aperta a tutt*, raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro, promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere.

JTWIA non è solo una 5 chilometri da correre e camminare insieme, è anche un Villaggio della Prevenzione e della Salute che durante i tre giorni dell’evento offre ai cittadini visite di prevenzione gratuite, consulti, convegni e webinar divulgativi. Nell’ultima edizione hanno partecipato più di 30 mila persone;una comunità che ha colto questo evento come un’occasione di incontro, di dialogo e di festa tra il mondo accademico, l’eccellenza sanitaria italiana, i cittadini e le scuole.