Eurogymnica: Campionato del Mondo di ginnastica ritmica a Rio

La sanmaurese Laura Golfarelli dell’Eurogymnica ha concluso la sua indimenticabile avventura con le Farfalle della ritmica in terra brasiliana, in occasione del 41° Campionato del Mondo di ginnastica ritmica, raggiungendo il 15° posto con 46,300 punti nell'All Around, la somma dei due esercizi, ai 5 nastri e a cerchio e palle.

Con la grande sorpresa del Giappone campione del mondo, l'Italia è rimasta fuori dalle finali di specialità riservate alle prime 8 nazioni e quindi dalla zona podio. Laura e compagne hanno mostrato sprazzi di alto livello tecnico mescolati a perdite ed imprecisioni che non hanno permesso alla squadra di scalare la classifica. Si tratta comunque di un gruppo molto giovane e con ampie potenzialità e margini di crescita.

Dopo qualche giorno di vacanza, Laura rientrerà al centro tecnico federale di Desio per ricominciare la preparazione in vista dei prossimi impegni per la qualificazione alle olimpiadi di Los Angeles e per iniziare a lavorare sui nuovi esercizi. Le 5 palle sostituiranno infatti i ribelli 5 nastri mentre il misto vedrà l'esercizio cerchi e clavette sostituire quello cerchi e palle.

In casa Eurogymnica, l'azzurra è attesa al rientro dal Brasile come ospite al Pala 200, magari per un allenamento con le ex compagne di HDemia, il centro tecnico del club del Presidente Luca Nurchi, che hanno iniziato a lavorare dopo la pausa estiva.

Da settembre Eurogymnica, grazie alle due tecniche Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro, coach delle ginnaste campionesse d'Europa Junior ai cerchi e vice campionesse del mondo alle clavette, è diventata CAT (centro addestrativo territoriale) della Federazione Ginnastica, unico in Piemonte ed esclusivo punto di riferimento nazionale per il lavoro di squadra. Già dalla questa settimana il palasport settimese è tornato ad accogliere ginnaste provenienti da tutta Italia, pronte a sottoporsi ai primi test e selezioni che porteranno, entro la prossima estate, alla definizione della nuova formazione Junior che andrà a lottare per europei e mondiali 2027.

Contemporaneamente al lavoro agonistico in casa Eurogymnica, sono in procinto di ripartire tutte le attività promozionali, di base e avanzate.

Anche quest'anno sono decine le sedi pronte ad accogliere giovani ginnaste debuttanti, a partire dai tre anni o esperte conoscitrici dei piccoli attrezzi, prevalentemente a Torino, San Mauro, Settimo, Chivasso ma anche a Torrazza, Bosconero e Cigliano, dov'è la sezione twirling a farla da padrona.

Lo staff di Eurogymnica sarà presente sia alla festa dello sport di Settimo, il 7 settembre, che a quella di Chivasso, il 14 di settembre, per fornire alle interessate tutte le informazioni necessarie e magari per provare gratuitamente cerchio, palla, clavette e nastro.