Rainbow Team: Oleg Bocca al lavoro verso la Formula 2

Inizierà già in questi ultimi mesi del 2025 il percorso del Rainbow Team che porterà il pilota Oleg Bocca a esordire in Formula 2. Il giovane driver originario di Casale Monferrato, insieme alla scuderia, preparerà al meglio un 2026 da protagonista in una nuova categoria, compiendo di fatto un salto dalla Formula 4 e, al contempo, non partecipando alle ultime gare stagionali, tra cui Il Waterfestival di Viverone dal 12 al 14 settembre.
Una nuova sfida per il piemontese classe 2003, che dopo due anni nella categoria “dei predestinati” ha scelto di fare un ulteriore step con nuovi inevitabili stimoli: «Sia noi che Oleg avevamo in testa questo progetto già da un po’ - spiega Fabrizio Bocca, Team principal del Rainbow Team e già campione del Mondo di Formula 1 H2O - e adesso, a causa anche di variabili esterne, pensiamo sia il momento giusto per partire con grande anticipo e investire tempo e risorse per pianificare al meglio la nuova stagione in una categoria che conosciamo molto bene, a livello tecnico ed esperienziale».
Oleg Bocca è stato due volte campione italiano di GT30 e rappresenta uno degli astri nascenti della motonautica europea, essendosi già distinto anche in prove di Endurance all’estero. Per lui all’orizzonte si prospettano nuovi obiettivi, continuando a rappresentare un punto di riferimento per i giovanissimi compagni di scuderia: «Sarà ovviamente al nostro fianco anche durante le gare di Formula Junior Élite e di GT30 oltre che a Viverone – aggiunge Elisa Manzetta Bocca, Team manager e responsabile del settore giovanile del Rainbow Team – Oleg rappresenta una fonte di sopporto non indifferente sia per noi che per i ragazzi che vedono in lui un modello morale e tecnico. La sua esperienza e il suo entusiasmo saranno fondamentali per tutta la squadra durante gli ultimi impegni del 2025».