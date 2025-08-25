Rainbow Team: Oleg Bocca al lavoro verso la Formula 2

Una nuova sfida per il piemontese classe 2003, che dopo due anni nella categoria “dei predestinati” ha scelto di fare un ulteriore step con nuovi inevitabili stimoli: «Sia noi che Oleg avevamo in testa questo progetto già da un po’ - spiega Fabrizio Bocca, Team principal del Rainbow Team e già campione del Mondo di Formula 1 H2O - e adesso, a causa anche di variabili esterne, pensiamo sia il momento giusto per partire con grande anticipo e investire tempo e risorse per pianificare al meglio la nuova stagione in una categoria che conosciamo molto bene, a livello tecnico ed esperienziale».

Oleg Bocca è stato due volte campione italiano di GT30 e rappresenta uno degli astri nascenti della motonautica europea, essendosi già distinto anche in prove di Endurance all’estero. Per lui all’orizzonte si prospettano nuovi obiettivi, continuando a rappresentare un punto di riferimento per i giovanissimi compagni di scuderia: «Sarà ovviamente al nostro fianco anche durante le gare di Formula Junior Élite e di GT30 oltre che a Viverone – aggiunge Elisa Manzetta Bocca, Team manager e responsabile del settore giovanile del Rainbow Team – Oleg rappresenta una fonte di sopporto non indifferente sia per noi che per i ragazzi che vedono in lui un modello morale e tecnico. La sua esperienza e il suo entusiasmo saranno fondamentali per tutta la squadra durante gli ultimi impegni del 2025».