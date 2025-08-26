Abet Basket Bra: via al raduno della Serie C e agli allenamenti del settore giovanile

La prima squadra, guidata da Michele Siragusa, si presenta con alcuni volti nuovi e tanti giovani pronti a mettersi in gioco. Tra i nuovi innesti spiccano atleti provenienti dal Basket Don Bosco Crocetta, reduci dall’ottimo risultato ottenuto alle Finali Nazionali U19 Eccellenza, oltre a giovani reclutati da altre società del territorio, a conferma della vocazione dell’Abet a essere punto di riferimento per i ragazzi che vogliono crescere e mettersi in evidenza. Ne nasce una formazione veloce, dinamica e con grande voglia di emergere, che punta a divertire e a regalare emozioni ai tifosi biancoblù.

Parallelamente è ripartita anche l’attività del settore giovanile, con gli allenamenti delle varie categorie e i primi raduni delle squadre Under. Un ritorno in palestra che segna l’inizio di un percorso fatto di passione, impegno e formazione sportiva, da sempre pilastri fondamentali della società.

Le parole del presidente Gianfranco Berrino:

«Siamo orgogliosi di ripartire con una Serie C rinnovata e piena di entusiasmo. I nuovi ragazzi, provenienti da realtà importanti del territorio, portano freschezza, talento e motivazioni. Alcuni hanno già vissuto esperienze significative in campionati giovanili di alto livello e siamo convinti che sapranno dare un contributo prezioso. La nostra filosofia resta la stessa: crescere giovani, valorizzarli e dare loro spazio. Sarà una stagione di lavoro, ma anche di grandi stimoli per tutti».

Con l’avvio della stagione, l’Abet Basket Bra rinnova l’invito a tutti i tifosi e appassionati a sostenere la squadra durante il campionato e a vivere da vicino il mondo biancoblù, dai più piccoli fino alla Serie C.