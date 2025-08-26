BEA Chieri: al via la stagione della Prima Squadra in Serie C Interregionale

È partita ufficialmente ieri, lunedì 25 agosto 2025, la stagione sportiva della Prima Squadra BEA Chieri , impegnata nel campionato di Serie C Interregionale. I Leopardi hanno iniziato la preparazione con il primo allenamento, che si è svolto al Pala Wojtyla di Cambiano. In attesa della conclusione dei lavori per la posa della pavimentazione in parquet al Pala Gialdo di Chieri, si svolgeranno qui anche gli allenamenti dei prossimi giorni, fino a quando la casa dei Leopardi non sarà pronta a ospitare le attività nella sua nuova veste.

Per tutto il pubblico arancio-nero, si annuncia una nuova stagione entusiasmante e di grandissimo livello. Coach Franz Conti e lo staff tecnico coordinano un gruppo che intreccia conferme e nuovi arrivi: Stefano Possekel, Magui Drame, Davide Boeri, Edoardo Gatti, Vittorio Ferraresi, Federico Ruà, Danilo Tagliano. Con loro, sono parte del roster della Prima Squadra gli under Samnang Viggiano, Kristian Lo Buono e tutti i giovani dell’Under 19 Gold, che si alleneranno in un unico gruppo con i titolari della Serie C Interregionale, per intensificare sempre di più lo stretto legame tra Settore Giovanile e Prima Squadra.

In attesa del calendario definitivo, è possibile anticipare che il campionato prenderà il via l’ultimo fine settimana di settembre. Le gare casalinghe dei Leopardi saranno al Pala Gialdo, la domenica alle 18. A breve, saranno rese note tutte le informazioni per aderire alla campagna abbonamenti 2025-2026, per non perdersi neppure una gara della nuova stagione.