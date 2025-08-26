Basket Torino in provincia di Milano per un nuovo test con Tezenis Verona

Torino viene dal suo primo test prestagionale, una tappa conclusiva di quella che coach Moretti ha definito come la prima fase della preparazione, ossia le prime due settimane di lavoro tra San Mauro Torinese e Bielmonte (luogo del ritiro in montagna). E quella di sabato scorso a Santa Margherita Ligure con Pistoia è stata tutto sommato una buona prova, in cui i gialloblù si sono aggiudicati due quarti su quattro (uno è finito in parità, un altro invece è stato vinto dai toscani) ma soprattutto hanno reso soddisfatto coach Moretti soprattutto per l’attitudine con cui sono scesi in campo.

«I ragazzi hanno mostrato un atteggiamento eccellente, nonostante il carico di lavoro e gli errori che possono aver commesso, che sono fisiologici di un gruppo nuovo alla prima amichevole precampionato. Ci siamo ribellati a un inizio timido, poi è uscita fuori la voglia di correre e condividere il pallone in attacco,» le parole del tecnico al termine dello scrimmage.

Dal punto di vista individuale, la sfida ha offerto alcuni spunti significativi: Robert Allen ha messo in mostra grande energia e produzione offensiva con 22 punti all’esordio in preseason, mentre MaCio Teague e capitan Matteo Schina hanno garantito solidità con 13 punti a testa. Il giovane Umberto Stazzonelli ha confermato di avere mezzi interessanti, segnando 10 punti in uscita dalla panchina.

Ovviamente, essendo ancora in fase di preparazione, sono emersi anche diversi aspetti su cui è necessario continuare a lavorare in palestra (“situazioni di pick and roll e percentuali al tiro”), con l’obiettivo di mostrare qualche miglioramento nei prossimi test, a partire proprio dalla sfida di domani contro Verona.

Gli avversari della Tezenis Verona si presentano come una delle formazioni più attrezzate della Serie A2 che verrà e una delle principali favorite alla vigilia dell’inizio del campionato. Nel roster scaligero figurano anche alcuni volti familiari ai tifosi torinesi: coach Demis Cavina, che raggiunse con Torino la finale promozione nel 2021, il lungo Federico Poser, che partecipò in maglia Reale Mutua alle finali del 2023, e Filippo Baldi Rossi, sotto la Mole nella stagione 2012/13 con l’allora PMS. Non solo gli ex, ma tanti altri nomi di grande spessore come gli statunitensi Tyrus McGee e Justin Johnson, gli esterni Diego Monaldi, Federico Zampini e Marco Spanghero e tiratori di livello come Lorenzo Ambrosin, Riccardo Bolpin e Michele Serpilli.

L’ingresso al PalaBasiglio sarà gratuito. Palla a due domani, mercoledì 27 agosto, alle ore 18.30.

PRESEASON – PROSSIMI IMPEGNI DELLA REALE MUTUA

27 agosto, ore 18.30 – vs Tezenis Verona (Basiglio – MI)

30 agosto, ore 18.00 – vs Don Bosco Crocetta (Pala Gianni Asti, Torino)

31 agosto, ore 18.00 – vs College Basketball Borgomanero (Pala Gianni Asti, Torino)

3 settembre, ore 20.00 – vs Wegreenit Urania Milano (Pala Gianni Asti, Torino)

6 settembre, ore 18.00 – vs Elachem Vigevano (Pala Gianni Asti, Torino)

10 settembre, ore 18.00 – vs Gruppo Mascio Bergamo (Pala Gianni Asti, Torino)

13 settembre, ore 18.00 – vs Fulgor Omegna (PalaBurgo, San Mauro Torinese)