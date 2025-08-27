La scuderia Biella Motor Team al Rally Città di Torino

La prima a partire nel rally per auto moderne, che assegna punti per la Coppa Rally di Zona 1, è la navigatrice Denise Bolletta che cercherà di primeggiare in classe Rally3 con il pilota Ennio Bini. La loro Renault Clio ha il numero di gara 21. Cinque numeri dopo ci sono Massimo Lombardi e Nicolò Micheletti che lotteranno per le prime posizioni in classe Rally4 con la Peugeot 208 GT Line. I fratelli Giovanni Baldi ed Elio Baldi affronteranno la gara di casa con la loro abituale Fiat Ritmo Abarth 130 TC iscritta in classe A7 con il numero 59. Due gli equipaggi al via in classe N2, entrambi con la Peugeot 106 Rallye: con il numero 86 ci sono Stefano Mazzola e Gabriele Mazzola mentre il 90 è stato assegnato ad Alessandro Colombo e Matteo Grosso.

Nel rally storico con il numero 203 ci sono Franco Vasino e Pamela Mirano su una Porsche 911 del 3° Raggruppamento mentre il 205 è stato assegnato a Ivo Frattini ed alla figlia Sarah che devono difendere la loro vittoria assoluta nell’edizione 2024. Correranno con l’abituale BMW M3 del 4° Raggruppamento. Due numeri dopo troviamo il presidente della scuderia Claudio Bergo con Ermanno Battaglin sulla Toyota Celica ST165 del 4° Raggruppamento. Luca Ferraris e Martina Fiori, numero di gara 210, avranno a disposizione una Peugeot 205 GTI 1.9 del 4° Raggruppamento, lo stesso di Gionata Pirali ed Eleonora Coreggia, iscritti con il numero 214 su una Peugeot 205 GTI 1.6. Il 219, invece, è il numero di Alberto Corsi ed Eraldo Botto, presenti su una Autobianchi A112 Abarth del 3° Raggruppamento.