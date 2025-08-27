Pallapugno: il punto sui campionati senior e giovanili

Programma delle finali Coppa Italia 2025
Mercoledì 27 agosto ad Andora
Ore 18 - Allievi: Pro Paschese A-Bubbio
Ore 21 - Femminile: San Leonardo-Amici del Castello
Venerdì 29 agosto a Imperia
Ore 17.30 - Esordienti: Ricca-San Leonardo
Ore 21 - Serie A: Marchisio Nocciole Cortemilia-Alta Langa
Sabato 30 agosto ad Andora
Ore 15 - Promozionali: Ricca A-Don Dagnino
Ore 17 - Under 21: Subalcuneo-Peveragno A
Ore 21 - Serie B: Officine Pesce Bubbio-Gottasecca
Domenica 31 agosto a Imperia
Ore 15.30 - Pulcini: Ricca-San Leonardo A
Ore 17 - Serie C2: Monastero Dronero-Pro Paschese B
Ore 21 - Serie C1: Prodeo-Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva
SERIE A Banca d’Alba Play off - Seconda di ritorno
Alta Langa-Marchisio Nocciole Cortemilia 9-3
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Terre del Barolo Albese 2-9
Classifica: Marchisio Nocciole Cortemilia 27; Terre del Barolo Albese 24; Alta Langa 19; Acqua San Bernardo Subalcuneo 15.
SERIE A Banca d’Alba Play out - Terza giornata
Roero Isolamenti Canalese-Nibo Galvanotecnica Monticellese 8-9
Imperiese-Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 9-0 forfait medico
Classifica: Imperiese 19; Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 14; Nibo Galvanotecnica Monticellese 13; Roero Isolamenti Canalese 9.
SERIE A Banca d’Alba Girone salvezza - Terza giornata
Araldica Castagnole Lanze-Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio 9-1
Pieve di Teco-Speb 9-4
Classifica: Araldica Castagnole Lanze 12; Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio 8; Pieve di Teco 7; Speb 5.
SERIE B Play off - Terza giornata
Officine Pesce Bubbio-Gottasecca 1-9
Benese-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-3
Seconda di ritorno
Officine Pesce Bubbio-Benese 6-9
Gottasecca-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-3
Classifica: Gottasecca 24; Benese 21; Officine Pesce Bubbio 20; Bcc Pianfei Pro Paschese 17.
SERIE B Play out - Terza giornata
Castiglia Costruzioni Bormidese-Amici del Castello 3-9
Castiati Neivese-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-3
Classifica: Castiati Neivese 17; Amici del Castello 16; Fbc Sabbiature Augusto Manzo 14; Castiglia Costruzioni Bormidese 13.
SERIE B Girone salvezza - Terza giornata
Valle Bormida-Virtus Langhe 9-8
Alusic Merlese-Abrigo Olio Desiderio Ricca 5-9
Classifica: Valle Bormida 13; Virtus Langhe 10; Abrigo Olio Desiderio Ricca 6; Alusic Merlese 1.
SERIE C1 - Andata quarti di finale
Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Gottasecca 9-2
Roero Isolamenti Canalese-Castiati Castagnole Lanze 9-8
Imperiese-Centro Incontri Gallese 3-9
Prodeo-Virtus Langhe 9-1
Ritorno quarti di finale
Venerdì 5 settembre ore 21
a Gottasecca: Gottasecca-Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva
lunedì 1° settembre ore 21
a Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole Lanze-Roero Isolamenti Canalese
Giovedì 4 settembre ore 21
a San Pietro del Gallo: Centro Incontri Gallese-Imperiese
Mercoledì 3 settembre ore 21
a Dogliani: Virtus Langhe-Prodeo
SERIE C2 Girone 1 -
Classifica: Monastero Dronero 3; San Biagio e Bormidese 1.
SERIE C2 Girone 2 - Prima di ritorno
Neivese-Pro Paschese B 0-9
Peveragno-Monticellese 9-7
Classifica: Pro Paschese B 5; Monticellese e Peveragno 2; Neivese 1.
SERIE C2 Girone 3 -
Classifica: Virtus Langhe 4; Pro Paschese A 2; Benese 1; Ceva 0.
SERIE C2 Girone 4 - Prima di ritorno
Pompeiana-Subalcuneo 8-9
Pro Spigno-Pieve di Teco 9-4
Classifica: Subalcuneo 5; Pro Spigno e Pieve di Teco 2; Pompeiana 1.
FEMMINILE - Andata semifinali
San Leonardo-Gymnasium Albese 9-0
Amici del Castello-Canalese 9-3
Ritorno semifinali
Lunedì 1° settembre ore 19
ad Alba: Gymnasium Albese-San Leonardo
Domenica 7 settembre ore 18
a Canale: Canalese-Amici del Castello
UNDER 21 - Andata quarti di finale
Subalcuneo-San Leonardo 9-2
Taggese-Araldica Castagnole Lanze 3-9
Speb-Cortemilia 9-5
Peveragno A-Virtus Langhe 9-2
Ritorno quarti di finale
San Leonardo-Subalcuneo 1-9
Giovedì 28 agosto ore 20
a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Taggese
Giovedì 28 agosto ore 21
a Cortemilia: Cortemilia-Speb
Virtus Langhe-Peveragno A 7-9
Subalcuneo e Peveragno A in semifinale
ALLIEVI Girone 1 - Recupero seconda di ritorno
Subalcuneo-Bormidese B 8-0 forfait
Riposa: Pro Paschese A
Classifica: Subalcuneo e Pro Paschese A 2; Bormidese B -1.
ALLIEVI Girone 2 -
Classifica: Merlese 3; Ceva 1; Amici del Castello 0.
ALLIEVI Girone 3 - Seconda di ritorno
Pro Paschese B-San Leonardo 1-8
Riposa: Bormidese A
Classifica: San Leonardo 3; Pro Paschese B 1; Bormidese A 0.
ALLIEVI Girone 4 - Recupero seconda di ritorno
Albese-San Biagio 8-2
Classifica: Bubbio 4; Albese 3; Virtus Langhe 1; San Biagio 0.
ESORDIENTI Girone 1 - Seconda di ritorno
Cortemilia-Subalcuneo 7-4
Riposa: Neivese B
Classifica: Subalcuneo 3; Cortemilia 2; Neivese B 0.
ESORDIENTI Girone 2 -
Classifica: San Leonardo 4; Pro Paschese A 2; Alta Langa 1; Albese 0.
ESORDIENTI Girone 3 - Prima di ritorno
Neivese A-Speb 1-7
Recupero seconda di ritorno
Speb-Pro Paschese B 7-2
Classifica: Speb 5; Pro Paschese B e Don Dagnino 2; Neivese A -1.
ESORDIENTI Girone 4 - Prima di ritorno
Amici del Castello-Ricca 1-7
Araldica Castagnole Lanze-Merlese 7-4
Seconda di ritorno
Ricca-Araldica Castagnole Lanze 7-1
Merlese-Amici del Castello 7-0 forfait medico
Classifica: Ricca 4; Merlese 3; Araldica Castagnole Lanze 2; Amici del Castello 0.
PULCINI - Andata ottavi di finale
Monastero Dronero B-San Leonardo A 0-7
Albese A-Merlese B 7-2
San Leonardo B-Araldica Castagnole Lanze 7-0 forfait
Pro Paschese-San Biagio 7-0
Merlese A-Monastero Dronero A 7-0
Valle Bormida-Ceva 7-1
Don Dagnino-Albese B 7-3
Ritorno ottavi di finale
San Leonardo A-Monastero Dronero B 7-1
Merlese B-Albese A 4-7
Araldica Castagnole Lanze-San Leonardo B 0-7
San Biagio-Pro Paschese 0-7
Monastero Dronero A-Merlese A 0-7
Ceva-Valle Bormida 0-7
Albese B-Don Dagnino 7-0 forfait medico
PULCINI - Spareggio ottavi di finale
Don Dagnino-Albese B 0-7
Ricca, San Leonardo A, Albese A, San Leonardo B, Pro Paschese, Merlese,Valle Bormida e Albese B ai quarti di finale.
PROMOZIONALI - Ottavi di finale in gara unica
Albese-Ricca B 6-7
Ricca A-Canalese 7-1
Gottasecca-Cortemilia B 7-1
Cortemilia A-Ceva 7-5
Pro Paschese A-Centro Incontri Gallese 7-0
Speb-Merlese 6-7
Don Dagnino-Amici del Castello 7-0
Taggese-Pieve di Teco A 2-7
PROMOZIONALI - Quarti di finale in gara unica
Domenica 7 settembre ore 19
a Ricca: Ricca A-Ricca B
Venerdì 5 settembre ore 18.30
a Gottasecca: Gottasecca-Cortemilia A
Sabato 6 settembre ore 20
a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Merlese
Lunedì 1° settembre ore 18
ad Andora: Don Dagnino-Pieve di Teco