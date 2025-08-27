Pallapugno: il punto sui campionati senior e giovanili

Programma delle finali Coppa Italia 2025 Mercoledì 27 agosto ad Andora Ore 18 - Allievi: Pro Paschese A-Bubbio Ore 21 - Femminile: San Leonardo-Amici del Castello Venerdì 29 agosto a Imperia Ore 17.30 - Esordienti: Ricca-San Leonardo Ore 21 - Serie A: Marchisio Nocciole Cortemilia-Alta Langa Sabato 30 agosto ad Andora Ore 15 - Promozionali: Ricca A-Don Dagnino Ore 17 - Under 21: Subalcuneo-Peveragno A Ore 21 - Serie B: Officine Pesce Bubbio-Gottasecca Domenica 31 agosto a Imperia Ore 15.30 - Pulcini: Ricca-San Leonardo A Ore 17 - Serie C2: Monastero Dronero-Pro Paschese B Ore 21 - Serie C1: Prodeo-Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva

SERIE A Banca d’Alba Play off - Seconda di ritorno

Alta Langa-Marchisio Nocciole Cortemilia 9-3

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Terre del Barolo Albese 2-9

Classifica: Marchisio Nocciole Cortemilia 27; Terre del Barolo Albese 24; Alta Langa 19; Acqua San Bernardo Subalcuneo 15.

SERIE A Banca d’Alba Play out - Terza giornata

Roero Isolamenti Canalese-Nibo Galvanotecnica Monticellese 8-9

Imperiese-Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 9-0 forfait medico

Classifica: Imperiese 19; Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 14; Nibo Galvanotecnica Monticellese 13; Roero Isolamenti Canalese 9.

SERIE A Banca d’Alba Girone salvezza - Terza giornata

Araldica Castagnole Lanze-Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio 9-1

Pieve di Teco-Speb 9-4

Classifica: Araldica Castagnole Lanze 12; Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio 8; Pieve di Teco 7; Speb 5.

SERIE B Play off - Terza giornata

Officine Pesce Bubbio-Gottasecca 1-9

Benese-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-3

Seconda di ritorno

Officine Pesce Bubbio-Benese 6-9

Gottasecca-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-3

Classifica: Gottasecca 24; Benese 21; Officine Pesce Bubbio 20; Bcc Pianfei Pro Paschese 17.

SERIE B Play out - Terza giornata

Castiglia Costruzioni Bormidese-Amici del Castello 3-9

Castiati Neivese-Fbc Sabbiature Augusto Manzo 9-3

Classifica: Castiati Neivese 17; Amici del Castello 16; Fbc Sabbiature Augusto Manzo 14; Castiglia Costruzioni Bormidese 13.

SERIE B Girone salvezza - Terza giornata

Valle Bormida-Virtus Langhe 9-8

Alusic Merlese-Abrigo Olio Desiderio Ricca 5-9

Classifica: Valle Bormida 13; Virtus Langhe 10; Abrigo Olio Desiderio Ricca 6; Alusic Merlese 1.

SERIE C1 - Andata quarti di finale

Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva-Gottasecca 9-2

Roero Isolamenti Canalese-Castiati Castagnole Lanze 9-8

Imperiese-Centro Incontri Gallese 3-9

Prodeo-Virtus Langhe 9-1

Ritorno quarti di finale

Venerdì 5 settembre ore 21

a Gottasecca: Gottasecca-Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva

lunedì 1° settembre ore 21

a Castagnole delle Lanze: Castiati Castagnole Lanze-Roero Isolamenti Canalese

Giovedì 4 settembre ore 21

a San Pietro del Gallo: Centro Incontri Gallese-Imperiese

Mercoledì 3 settembre ore 21

a Dogliani: Virtus Langhe-Prodeo

SERIE C2 Girone 1 -

Classifica: Monastero Dronero 3; San Biagio e Bormidese 1.

SERIE C2 Girone 2 - Prima di ritorno

Neivese-Pro Paschese B 0-9

Peveragno-Monticellese 9-7

Classifica: Pro Paschese B 5; Monticellese e Peveragno 2; Neivese 1.

SERIE C2 Girone 3 -

Classifica: Virtus Langhe 4; Pro Paschese A 2; Benese 1; Ceva 0.

SERIE C2 Girone 4 - Prima di ritorno

Pompeiana-Subalcuneo 8-9

Pro Spigno-Pieve di Teco 9-4

Classifica: Subalcuneo 5; Pro Spigno e Pieve di Teco 2; Pompeiana 1.

FEMMINILE - Andata semifinali

San Leonardo-Gymnasium Albese 9-0

Amici del Castello-Canalese 9-3

Ritorno semifinali

Lunedì 1° settembre ore 19

ad Alba: Gymnasium Albese-San Leonardo

Domenica 7 settembre ore 18

a Canale: Canalese-Amici del Castello



UNDER 21 - Andata quarti di finale

Subalcuneo-San Leonardo 9-2

Taggese-Araldica Castagnole Lanze 3-9

Speb-Cortemilia 9-5

Peveragno A-Virtus Langhe 9-2

Ritorno quarti di finale

San Leonardo-Subalcuneo 1-9

Giovedì 28 agosto ore 20

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Taggese

Giovedì 28 agosto ore 21

a Cortemilia: Cortemilia-Speb

Virtus Langhe-Peveragno A 7-9

Subalcuneo e Peveragno A in semifinale



ALLIEVI Girone 1 - Recupero seconda di ritorno

Subalcuneo-Bormidese B 8-0 forfait

Riposa: Pro Paschese A

Classifica: Subalcuneo e Pro Paschese A 2; Bormidese B -1.

ALLIEVI Girone 2 -

Classifica: Merlese 3; Ceva 1; Amici del Castello 0.

ALLIEVI Girone 3 - Seconda di ritorno

Pro Paschese B-San Leonardo 1-8

Riposa: Bormidese A

Classifica: San Leonardo 3; Pro Paschese B 1; Bormidese A 0.

ALLIEVI Girone 4 - Recupero seconda di ritorno

Albese-San Biagio 8-2

Classifica: Bubbio 4; Albese 3; Virtus Langhe 1; San Biagio 0.

ESORDIENTI Girone 1 - Seconda di ritorno

Cortemilia-Subalcuneo 7-4

Riposa: Neivese B

Classifica: Subalcuneo 3; Cortemilia 2; Neivese B 0.

ESORDIENTI Girone 2 -

Classifica: San Leonardo 4; Pro Paschese A 2; Alta Langa 1; Albese 0.

ESORDIENTI Girone 3 - Prima di ritorno

Neivese A-Speb 1-7

Recupero seconda di ritorno

Speb-Pro Paschese B 7-2

Classifica: Speb 5; Pro Paschese B e Don Dagnino 2; Neivese A -1.

ESORDIENTI Girone 4 - Prima di ritorno

Amici del Castello-Ricca 1-7

Araldica Castagnole Lanze-Merlese 7-4

Seconda di ritorno

Ricca-Araldica Castagnole Lanze 7-1

Merlese-Amici del Castello 7-0 forfait medico

Classifica: Ricca 4; Merlese 3; Araldica Castagnole Lanze 2; Amici del Castello 0.

PULCINI - Andata ottavi di finale

Monastero Dronero B-San Leonardo A 0-7

Albese A-Merlese B 7-2

San Leonardo B-Araldica Castagnole Lanze 7-0 forfait

Pro Paschese-San Biagio 7-0

Merlese A-Monastero Dronero A 7-0

Valle Bormida-Ceva 7-1

Don Dagnino-Albese B 7-3

Ritorno ottavi di finale

San Leonardo A-Monastero Dronero B 7-1

Merlese B-Albese A 4-7

Araldica Castagnole Lanze-San Leonardo B 0-7

San Biagio-Pro Paschese 0-7

Monastero Dronero A-Merlese A 0-7

Ceva-Valle Bormida 0-7

Albese B-Don Dagnino 7-0 forfait medico

PULCINI - Spareggio ottavi di finale

Don Dagnino-Albese B 0-7

Ricca, San Leonardo A, Albese A, San Leonardo B, Pro Paschese, Merlese,Valle Bormida e Albese B ai quarti di finale.

PROMOZIONALI - Ottavi di finale in gara unica

Albese-Ricca B 6-7

Ricca A-Canalese 7-1

Gottasecca-Cortemilia B 7-1

Cortemilia A-Ceva 7-5

Pro Paschese A-Centro Incontri Gallese 7-0

Speb-Merlese 6-7

Don Dagnino-Amici del Castello 7-0

Taggese-Pieve di Teco A 2-7



PROMOZIONALI - Quarti di finale in gara unica

Domenica 7 settembre ore 19

a Ricca: Ricca A-Ricca B

Venerdì 5 settembre ore 18.30

a Gottasecca: Gottasecca-Cortemilia A

Sabato 6 settembre ore 20

a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Merlese

Lunedì 1° settembre ore 18

ad Andora: Don Dagnino-Pieve di Teco