Settembre sul Lago Maggiore: tra natura, sport, tradizioni e cultura, l’Ultra Trail accende la fine dell’estate

Il Lago Maggiore e l’intero Alto Piemonte si confermano palcoscenico naturale d’eccellenza per eventi di respiro internazionale. Tra musica, cultura, enogastronomia e sport outdoor , il territorio offre un ricco calendario di appuntamenti nel segno della sostenibilità, filo conduttore di SUSTAINEVENTS , progetto sostenuto dal Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021–2027 , con capofila italiano la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte .

Protagonista di fine estate sarà l’ Ultra Trail Lago Maggiore , in calendario sabato 27 settembre : una sfida sportiva immersa nella natura selvaggia del Parco Nazionale della Val Grande , l’area wilderness più vasta d’Europa. Una cornice unica che esalta le vette alpine, offre scorci su cinque laghi e conduce i runner fino al traguardo sulle rive del Lago Maggiore. Non solo trail , un viaggio attraverso crinali, boschi e borghi antichi, pensato per atleti esperti e appassionati. L’evento interpreta l’anima del turismo attivo e sostenibile, promuovendo il forte legame con un territorio pronto a raccontarsi: dall’ospitalità familiare alla cucina tradizionale, fino alle bellezze culturali che fanno del Lago Maggiore una destinazione d’eccellenza.

Per tutti gli amanti dell’outdoor e della montagna a ritmo lento , imperdibile l’ appuntamento di s abato 13 settembre con la Panoramica Zegna : un’intera giornata da vivere tra natura, sport e paesaggi mozzafiato immersi nella natura incontaminata dell’Oasi Zegna con attività per tutti, dalle escursioni guidate alle pedalate su strada e in mountain bike, con tanti momenti pensati per le famiglie e per i più piccoli.

Unire l’amore per l’ambiente, la passione per lo sport e la valorizzazione delle tradizioni locali è il principio guida di questo calendario di eventi che, fino a ottobre, celebra il territorio con esperienze autentiche e sostenibili.

A settembre torna la transumanza, rito secolare e simbolo dell’equilibrio tra uomo e natura, arricchendo il goloso calendario delle sagre dell’Ossola. Tra queste, imperdibile BiancoLatte in programma a Crodosabato 4 e domenica 5 ottobre, la manifestazione dedicata all’arte casearia alpina, con la suggestiva marchiatura del Bettelmatt, la raclettata di montagna e un ricco mercato di formaggi e prodotti locali.

Le eccellenze del territorio saranno al centro anche di Risò – Festival Internazionale del Riso , da venerdì 12 a domenica 14 settembre, nella pianura vercellese: tre giorni per celebrare il riso come patrimonio storico e risorsa per il futuro, attraverso degustazioni, workshop e incontri dedicati a innovazione e sostenibilità. Insieme al riso, anche il Gorgonzola sarà protagonista di Exporice 2025 per raccontare l’anima gastronomica del Novarese. L’edizione di quest’anno, intitolata “Riso & Gorgonzola”, dal 26 al 28 settembre propone un viaggio nei sapori del territorio, unendo due eccellenze, il riso novarese e il Gorgonzola DOP, per celebrare tradizione, gusto e identità locale.

In territorio svizzero, fino al 31 ottobre, si potranno inoltre scoprire le Agriesperienze in Ticino - iniziativa vincitrice del Global Best of Wine Tourism 2025 - che permette di esplorare il patrimonio culturale del territorio ticinese, promuovendo lo sviluppo di attività sostenibili e immergendosi nella cultura rurale, alla scoperta di fattorie, cantine e caseifici, degustando prodotti locali e partecipando attivamente alla vita agricola del luogo.

Spazio anche a musica e cultura nei luoghi più suggestivi del territorio: a partire da Stresa Festival fino a sabato 6 settembre, con concerti che trasformano le isole del Lago Maggiore – Isola Bella, Isola Madre, Isola dei Pescatori – e la Rocca di Angera in un “arcipelago musicale” di respiro internazionale. Nel week-end di sabato 6 e domenica 7 settembre Tones Teatro Natura a Oira di Crevoladossola ospita Ossola in Jazz : dodici tra i più apprezzati artisti italiani si alterneranno in letture ispirate alle Lezioni americane di Italo Calvino e sonorità jazz nello scenario incantato del borgo medievale di Ghesc a Montecrestese.

Con un’offerta sempre più destagionalizzata, esperienziale e sostenibile, il Lago Maggiore e tutto l’Alto Piemonte si confermano destinazioni ideali tutto l’anno, dove natura, cultura e sport si intrecciano in perfetta armonia, regalando emozioni autentiche in ogni stagione. Questo è il contesto ideale per le azioni di SUSTAINEVENTS, il progetto che mira a consolidare il territorio quale destinazione leader nel turismo sostenibile e inclusivo. L'impegno congiunto di enti istituzionali, associazioni e operatori del settore, attraverso iniziative culturali e sportive in chiave ecosostenibile, sta rendendo infatti l'Alto Piemonte (che comprende le province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli), il Varesotto e il Canton Ticino un modello di riferimento per lo sviluppo di un turismo consapevole, capace di generare valore a lungo termine per le comunità e per l'ambiente. Il progetto, che valorizza anche le "perle nascoste" del territorio, mira a sviluppare un modello replicabile e certificabile secondo rigorosi criteri ESG.

SUSTAINEVENTS è un progetto finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VI-A Italia Svizzera 2021-2027. Il progetto ha l’obiettivo di costruire un modello replicabile di progettazione e realizzazione eventi in ottica di sostenibilità ambientale (risultato di precedenti progetti di certificazione di eventi culturali/sportivi), di inclusione e di governance, per attivare processi innovativi e di potenziamento competitivo del tessuto socioeconomico dell’area transfrontaliera di progetto. CCIAA Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è capofila di parte italiana. Capofila elvetico è IAS Register AG. Sono partner del progetto: Istud srl, CCIAA Varese, Distretto Turistico dei Laghi e ATL Terre dell’Alto Piemonte, Fondazione Tones on the Stones, Aiep - Avventure in Elicottero Prodotti.

